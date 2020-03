Horizon Zero Dawn: versione PC confermata ufficialmente, ecco il periodo di uscita

Se ne è parlato per mesi e, dopo gli innumerevoli leak e rumor provenienti da fonti sempre più affidabili, molti lo davano per scontato, ma finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale: Horizon Zero Dawn arriverà su PC, tramite Steam. L’annuncio è stato fatto tramite i canali social dello sviluppatore, Guerrilla Games, e da Hermen Hulst stesso, ex-managing director dello studio di sviluppo e ora Head of Worldwide Studios.

Attualmente, la pagine prodotto di Horizon Zero Dawn in versione PC è già disponibile su Steam, anche se non è possibile preordinarlo. Tutto quello che viene indicato, oltre a una breve descrizione del gioco, è il contenuto effettivo di questa versione: ci sarà il gioco base, l’espansione Frozen Wild e una serie di contenuti aggiuntivi (Carja Storm Ranger Outfit e Carja Mighty Bow, Carja Trader Pack, Banuk Trailblazer Outfit e Banuk Culling Bow, Banuk Traveller Pack e Nora Keeper Pack).

Per ora non sono stati indicate i requisiti di sistema minima e i requisiti di sistema consigliati. Anche la data di uscita è assente, ma sappiamo che sarà disponibile nell’estate 2020. Potrebbe quindi arrivare a giugno, anche se è probabile che venga rilasciato dopo Ghost of Tsushima (26 giugno) passando quindi a luglio, agosto o anche inizio settembre.

Hulst ha affermato che “È importante rimanere aperti a nuove idee su come portare nuovi giocatori verso PlayStation e mostrare loro che magari si stanno perdendo qualcosa. Per mettere le cose in chiaro, inoltre, rilasciare questo primo gioco AAA first-party su PC non significa necessariamente che ogni gioco arriverà su PC. Nella mia mente, Horizon Zero Dawn era la scelta perfetta in questa particolare situazione.”

Hulst conferma infine ancora una volta che Sony Interactive Entertainment è concentrata sulle console e sulle sue esclusive. Diteci, cosa ne pensate di questa versione PC di Horizon Zero Dawn? Lo giocherete?