Siamo giunti all’ultimo mese dell’anno, il che significa non solo panettoni, regali e decorazioni luminose, ma anche — si spera — tempo libero in più da dedicare ai videogiochi. Le vacanze di Natale sono infatti un’ottima occasione per staccare la spina, mettersi davanti al PC e rilassarsi con una bevanda calda a portata di mano, e a farvi compagnia ci saranno i moltissimi indie in uscita a dicembre: nonostante i mesi invernali possano sembrare apparentemente carenti di uscite, in realtà sono tantissimi i nuovi titoli a fare capolino negli ultimi giorni del 2022, così da farci concludere l’anno (o iniziare quello nuovo) nel migliore dei modi, ovvero giocando.

Come sempre ce n’è per tutti i gusti, dai puzzle game agli strategici, quindi che voi vogliate rilassarvi o immergervi in un’avventura avvincente, ci sarà sicuramente un indie che fa al caso vostro.

Non mi resta dunque che augurarvi buona lettura, mentre di seguito potete trovare anche la versione video di questo articolo:

10. Bots Are Stupid

Genere : Casuale

: Casuale Sviluppatore : Leander Edler-Golla (Yogscast Games)

: Leander Edler-Golla (Yogscast Games) Data di rilascio: 15 dicembre

Iniziamo con un platform 2D decisamente peculiare: Bots Are Stupid prende infatti gli elementi base del genere, popolandolo però di robot stupidi. Dovrete infatti sfruttare il linguaggio di programmazione semplice del gioco per insegnare ai personaggi come raggiungere l’uscita, vedendoli poi eseguire i vostri comandi… e spesso morire nel mentre.

Per quanto possa sembrare complesso, tutti i comandi sono stati pensati per essere il più semplice possibile, quindi non avrete bisogno di avere conoscenze pregresse di programmazione per riuscire a comandare i robot. Se però vi sentite fiduciosi delle vostre capacità, potrete divertirvi a creare i vostri personali livelli nella modalità editor, facendoli poi provare al mondo intero.

9. Afterglitch

Genere : Avventura

: Avventura Sviluppatore : Vladimir Kudelka (Hangonit)

: Vladimir Kudelka (Hangonit) Data di rilascio: 9 dicembre

Il mio primo pensiero quando ho visto Afterglitch è stato Interstellar di Christopher Nolan, quindi non posso che descriverlo con parole come intricato, spaziale e intrippante. All’interno di questo titolo decisamente atipico vestirete infatti i panni di un astronauta, il quale si è imbarcato in un viaggio multidimensionale con l’obiettivo di scovare una civiltà extraterrestre; vivrete quindi un’avventura straordinaria attraverso lo spazio-tempo, esplorando frammenti unici di mondi paralleli senza conoscere limiti o confini.

Nonostante il gamplay duri appena da 1 a 3 ore, lo sviluppo di Afterlglitch è stato portato avanti da uno singolo sviluppatore per ben 7 anni; considerando lo stile assolutamente unico che è riuscito a creare, questo indie si merita decisamente un posto tra le migliori uscite su PC di dicembre.

8. Zombie Cure Lab

Genere : Simulazione, Strategia

: Simulazione, Strategia Sviluppatore : Thera Byter GmbH (Aerosoft GmbH)

: Thera Byter GmbH (Aerosoft GmbH) Data di rilascio: 7 dicembre

Quasi sempre all’interno della lista dei migliori indie del mese trovano spazio dei gestionali, ambientati in epoche e luoghi sempre diversi, ma quello di dicembre si discosta da qualsiasi altro titolo del genere per il suo obiettivo di fondo. In Zombie Cure Lab non dovrete infatti far prosperare una civiltà, bensì (come intuibile dal nome), dovrete costruire la perfetta fabbrica per far tornare semi-umani gli zombie che hanno invaso la Terra.

Dovrete dunque costruire muri e barricate per proteggere gli scienziati dai mostri, sviluppando una linea di produzione efficiente che riesca a far funzionare il processo di de-zombificazione e tenere il passo con le esigenze sempre crescenti del laboratorio. Prima di poterli curare però, dovrete riuscire anche a catturare gli zombie sfruttando fucili congelanti, oltre a raccogliere risorse per far andare avanti il laboratorio e scoprire nuove tecnologie.

7. Stalcraft

Genere : Azione, Avventura, Multiplayer, RPG

: Azione, Avventura, Multiplayer, RPG Sviluppatore : EXBO

: EXBO Data di rilascio: 9 dicembre

Se siete alla ricerca di un titolo free-to-play da giocare con gli amici durante le feste, Stalcraft fa al caso vostro: si tratta infatti di un indie nel genere MMOFPS che combina elementi RPG, survival horror e shooter all’interno di una mappa open world dalla grafica simile riminiscente a Minecraft. Verrete infatti catapultati nella zona contaminata di Chernobyl, e dovrete cercare artefatti, cacciare mutanti, esplorare una varietà di scenari differenti, svolgere ricerche in laboratorio e partecipare a guerre tra diverse fazioni.

Uno degli elementi principali del titolo è il PvP completamente libero, dove i giocatori possono unirsi a una fazione e uccidere gli stranieri in qualsiasi luogo. Ogni scenario è infatti ricco di attività da svolgere in multiplayer, dandovi così modo di alternare dalla storia principale, la quale include anche cut scene e dialoghi doppiati.

6. Aka

Genere : Avventura, Simulazione, Casuale

: Avventura, Simulazione, Casuale Sviluppatore : Cosmo Gatto (NEOWIZ)

: Cosmo Gatto (NEOWIZ) Data di rilascio: 15 dicembre

Vi parlo spesso di farming simulator, ma di certo non ve ne ho mai presentato uno che vede come protagonista un panda rosso. Oltre al suo peculiare protagonista, Aka mi ha sorpreso per l’ispirazione alla permacultura: il design delle vostre coltivazioni avrà infatti un impatto sugli animali che abitano il mondo, mentre potrete costruire anche rifugi, strumenti, vestiti e oggetti di vario tipo.

Nel corso del gameplay non dovrete seguire una storia precisata, bensì incontrerete personaggi di ogni tipo, tra cui abitanti che sono disposti ad aiutarvi nei vostri compiti, animali in difficoltà, mostri giganti e persino fantasmi. L’obiettivo primario del gioco è però quello di farvi rilassare, quindi potete decidere semplicemente di fare un bagno caldo o guardare le nuvole ascoltando il suono dell’oceano.

5. Chained Echoes

Genere : RPG

: RPG Sviluppatore : Matthias Linda (Deck13)

: Matthias Linda (Deck13) Data di rilascio: 8 dicembre

Passiamo dalle note rilassanti di Aka all’avventura avvincente di Chained Echoes, un JRPG narrativo dove un gruppo di eroi intraprendono un viaggio nel vasto continente di Valandis con l’obiettivo di porre fine alla guerra che dirama tra i tre regni. Dovrete quindi prendere in mano la spada, incanalare la vostra magia o comandare il vostro robot durante gli scontri casuali che dovrete affrontare nel corso dell’esplorazione.

Chained Echoes si ispira agli RPG classici in 16-bit dello SNES nella grafica, nell’ideazione del mondo e nella colonna sonora, quindi se provate nostalgia per i titoli retrò del genere, questo è decisamente l’indie in uscita su PC a dicembre che fa per voi.

4. Choo-Choo Charles

Genere : Azione, Avventura

: Azione, Avventura Sviluppatore : Two Star Games

: Two Star Games Data di rilascio: 9 dicembre

Ricordate il Trenino Tom? Beh, immaginatelo in veste horror e avrete Choo-Choo Charles, un treno assettato di sangue che dovrete distruggere per salvare voi stessi e chi vi circonda. Dovrete quindi pianificare ogni missione con attenzione, ponderando ogni vostro passo e decidendo cautamente la direzione dei binari, dato che Charles potrebbe star aspettando dietro l’angolo.

Nel corso del gameplay raccoglierete strumenti per rendere il vostro personale treno più potente, mentre aiutare gli abitanti del villaggio vi farà guadagnare armi e altri oggetti di vitale importanza per poter affrontare Charles alla fine dell’avventura.

3. Lil Gator Game

Genere : Azione, Avventura, Casuale

: Azione, Avventura, Casuale Sviluppatore : MegaWobble (Playtonic Friends)

: MegaWobble (Playtonic Friends) Data di rilascio: 14 dicembre

Se siete fan di Zelda, ritroverete alcuni degli elementi della saga (in veste decisamente semplificata e più adorabile) in Lil Gator Game, un’opera nella quale vestirete i panni di un simpatico coccodrillo. All’interno di un colorato open world dovrete esplorare, conoscere moltissimi personaggi, intraprendere attività sempre diverse e craftare oggetti per dare vita al parco giochi dei vostri sogni, il tutto di carta.

Per esempio, potrete scendere dai pendii delle montagne con slitte improvvisate, agitare la vostra spada nella foresta, fare nuovi amici e invitarli a giocare con voi. Insomma, avrete ore e ore di divertimento assicurato, oltre a una buona dose di rilassamento e di spensieratezza.

2. Kynseed

Genere : Avventura, RPG, Simulazione

: Avventura, RPG, Simulazione Sviluppatore : PixelCount Studios

: PixelCount Studios Data di rilascio: 6 dicembre

Se conoscete la serie action-RPG Fable, sarete felici di sapere che il veterano team di sviluppo ha sfornato una nuova opera, Kynseed. Qui potrete mettere su famiglia, coltivare il vostro appezzamento di terra, gestire negozi ed esplorare il mondo, osservando l’invecchiamento di chiunque intorno a voi (compreso il vostro personaggio); una volta morti, le redini — e il punto di vista — passeranno nelle mani dei vostri figli, e così via, finché deciderete di far continuare l’avventura.

Potrete quindi decidere completamente come vivere all’interno dell’open world costruito con una pixel art in 2D dall’aspetto davvero straordinario, che rende Kynseed un indie davvero imperdibile tra quelli in uscita su PC questo dicembre.

1. Blacktail

Genere : Azione, Avventura, RPG

: Azione, Avventura, RPG Sviluppatore : THE PARASIGHT (Focus Entertainment)

: THE PARASIGHT (Focus Entertainment) Data di rilascio: 15 dicembre

L’indie più interessante in assoluto tra quelli in uscita su PC a dicembre è senza dubbio Blacktail, sviluppato da Focus Entertainment (esatto, gli stessi di A Plague Tale). Questo titolo — che possiamo definire doppia A — è ispirato dalla leggenda di Baba Yaga, una ragazzina di 16 anni accusata di stregoneria ed esplulsa da un insediamento medievale slavo.

Nel corso dell’avventura verranno uniti combattimenti da arciere, magia e una narrazione dalle tinte scure, il tutto in un mondo fatato dove potrete decidere il fato degli abitanti. Le vostre scelte influenzeranno infatti il sistema morale di Blacktail, cambiando man mano il vostro destino; il vostro obiettivo però rimarrà uno: scoprire i misteri del vostro passato, sconfiggendo i ricordi che ritorneranno nelle vesti di spiriti in carne e ossa.

+ 1: Hubris (VR)

Genere : Azione, Avventura

: Azione, Avventura Sviluppatore : Cyborn B.V.

: Cyborn B.V. Data di rilascio: 7 dicembre

In via del tutto eccezionale, questo mese nella lista ho deciso di aggiungere un undicesimo indie alle migliori uscite (d’altronde a Natale siamo tutti più buoni, no?). Si tratta di Hubris, un titolo per VR ambientato in un universo fantascientifico unico e intrigante dove vestirete i panni di una recluta, in allenamento per diventare agente del temuto Ordine dell’Oggettività (noto anche come OOO).

Insieme al pilota Lucia verrete inviati in una missione nel pianeta Gemello per cercare il misterioso agente Cyanha, e dovrete sfruttare tutta la vostra agilità e forza per sopravvivere all’ambiente a dir poco ostico. Nel corso della missione dovrete combattere, imparare a craftare armi e controllare veicoli, sconfiggere nemici alieni e umanoidi e, ovviamente, scoprire i segreti celati dietro la OOO. Hubris presenta una delle grafiche VR più realistiche e immersive mai viste, quindi non potevo non includerlo nella lista dei migliori indie del mese.

Questo è tutto per quanto riguarda i migliori indie in uscita su PC a dicembre; come sempre ho cercato di includere titoli di ogni genere per andare incontro ai gusti di chiunque, ma qualora non aveste trovato niente che fa al caso vostro vi invito a dare un’occhiata alle edizioni dei mesi precedenti di questo articolo. In alternativa, seguiteci per scoprire quello che verrà rilasciato a gennaio!