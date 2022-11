Siamo al penultimo mese dell’anno, e mentre iniziamo a respirare il profumo del Natale — ma anche del Black Friday —, la macchina degli indie non si ferma mai. Come sempre sono tantissimi i titoli in uscita in questi giorni, con generi che spaziano dagli strategici agli RPG o ai puzzle; che voi vogliate dunque rilassarvi con una cioccolata calda in mano, o che vogliate sfogare lo stress sparando a destra e a manca, sicuramente ci sarà qualche nuovo gioco perfetto per voi. In questo articolo vi racchiuderemo quelli che secondo noi sono i migliori indie per PC in rilascio a novembre 2022, così che possiate iniziare a farvi un’idea di cosa aggiungere al carrello.

10. A Little to the Left

Genere : Passatempo, Puzzle

: Passatempo, Puzzle Sviluppatore : Max Inferno (Secret Mode)

: Max Inferno (Secret Mode) Data di rilascio: 8 novembre

Iniziamo la lista con uno dei giochi perfetti da cioccolata calda: A Little to the Left è infatti un’opera di genere puzzle dove dovete smistare, impilare e organizzare oggetti casalinghi in modo soddisfacente (o, se vogliamo usare il termine corretto, satisfying), il tutto tenendo d’occhio il perfido gatto che vuole disseminare il caos.

Ogni puzzle può essere risolto in svariati modi n modo da lasciare libera la creatività del giocatore, perché alla fine l’obiettivo è ottenere la sensazione di soddisfazione al completamento del livello. Se volete provare il brio dell’organizzazione prima di comprare il gioco intero, su Steam è disponibile anche la demo gratuita, quindi non vi resta che preparare la mente per essere sgomberata.

9. We Who Are About To Die

Genere : Azione, RPG, Simulazione, Strategia

: Azione, RPG, Simulazione, Strategia Sviluppatore : Jordy Lakiere

: Jordy Lakiere Data di rilascio: 14 novembre

Quante volte, in film e serie tv, abbiamo assistito a scene di gladiatori picchiarsi all’interno di un’arena? Se avete mai avuto il desiderio di sapere cosa provassero gli uomini all’interno del Colosseo migliaia di anni fa, grazie a We Who Are About To Die potrete farvi per lo meno un’idea. In questo RPG di genere roguelite dovrete infatti farvi strada tra i combattenti, partendo dall’essere uno schiavo e facendovi strada per diventare grandi campioni.

We Who Are About To Die presenta un sistema di combattimento complesso, dove potrete controllare il vostro personaggio completamente in qualsiasi momento. Anche gli sviluppatori hanno sottolineato che vi ci vorrà del tempo per imparare come funziona la lotta e per colpire gli avversari decentemente; nonostante ciò, dato che si tratta di un roguelite, a ogni tentativo sarete un po’ più bravi e arriverete un passo più vicini alla gloria eterna. Questo indie sembra davvero originale e divertentissimo, quindi non poteva non essere nella lista delle migliori uscite su PC di novembre.

8. From Space

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : Triangle Studios

: Triangle Studios Data di rilascio: 3 novembre

Nel corso dei mesi abbiamo capito che il tema predominante nel mondo dei videogiochi al momento è quello dello spazio, e in questa categoria rientra anche From Space: gli alieni hanno invaso la Terra con la forma di un’infestazione che sta uccidendo qualsiasi cosa nel pianeta, e il vostro compito è quello di prendere in mano delle armi e ripulire tutto.

Per quanto possiate giocare a From Space da soli, il consiglio è quello di affrontare gli alieni rosa in cooperativa, creando squadre fino a quattro giocatori per unire le forze e sterminare più creature possibili. Potrete scegliere tra una varietà di armi e personaggi, ognuno con le proprie abilità uniche, trovando l’equilibrio perfetto tra voi e i vostri amici ed estirpando ogni essere estraneo.

7. Beneath Oresa

Genere : Avventura, Strategia

: Avventura, Strategia Sviluppatore : Broken Spear

: Broken Spear Data di rilascio: 3 novembre

Beneath Oresa, un roguelike di genere deckbuilding, vi catapulterà in un’arena dove il vostro compito sarà quello di sconfiggere i vostri avversari, sfruttando le vostre abilità da strateghi e selezionando le giuste carte e artefatti, pur mantenendo la giusta distanza dai nemici. Ogni volta che deciderete di immergervi nelle profondità di Oresa sceglierete un secondo eroe per accompagnarvi, ognuno con le proprie abilità uniche; i duo creabili sono quindi moltissimi, e potrete adattarli in base al vostro stile di gioco personale.

Essendo però un titolo deckbuilding, le carte hanno un ruolo nevralgico nei combattimenti: ognuna presenta una scelta tra due miglioramenti, e starà a voi decidere come far evolvere il vostro mazzo, mandando il combattimento in direzioni totalmente differenti.

6. Ship of Fools

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : Fika Productions (Team17)

: Fika Productions (Team17) Data di rilascio: 22 novembre

Novembre sembra essere il mese dei rogue, e infatti un altro indie in uscita su PC è Ship of Fools, un roguelite ad ambientazione marittima dove vestirete i panni delle uniche creature stupide abbastanza per avventurarsi nelle profondità del mare (da qui il nome del gioco). Voi e il vostro compagno salterete dunque a bordo di una barca e affronterete il vostro viaggio, cercando di sopravvivere ai mostri che cercano di uccidervi; ovviamente non vi basterà una run per arrivare all’obiettivo, ma man mano sbloccherete nuovi artefatti e oggetti che vi aiuteranno a salvarvi dalla catastrofe.

L’opera è pensata per essere giocata in co-op in modo da testare al meglio il lavoro di squadra con il vostro compagno: dovrete lavorare insieme per difendere e riparare la nave, unire gli oggetti per creare combo devastanti e guardarvi le spalle a vicenda. È però presente anche una modalità in solitaria, dove potrete tenervi la gloria interamente per voi e sfidare le creature marine con le vostre mani.

5. TFM: The First Men

Genere : Simulazione, Strategia

: Simulazione, Strategia Sviluppatore : Gathering Three

: Gathering Three Data di rilascio: 2 novembre

Tra i titoli più intriganti del mese c’è anche TFM: The First Men, un gioco di strategia e simulazione arricchito da esplorazione, combattimenti tattici in tempo reale e costruzione del personaggio. In questa avventura dovrete impersonare i famosi Adamo ed Eva, sviluppando il vostro insediamento e passando le redini del comando di generazione in generazione.

Nel corso del gameplay avrete modo di scoprire un mondo pieno di meraviglie, dove l’esplorazione sarà ricompensata, ma dovrete essere pronti ad affrontare svariati nemici. Starà a voi decidere se attaccare o difendervi in un ciclo di guerre infinito dove l’adattamento rappresenta la chiave del successo.

4. The Entropy Centre

Genere : Avventura

: Avventura Sviluppatore : Stubby Games (Playstack)

: Stubby Games (Playstack) Data di rilascio: 3 novembre

Se siete fan di Portal, questo indie in uscita su PC a novembre vi farà impazzire. Parliamo di The Entropy Centre, un’avventura in prima persona dove dovrete risolvere puzzle ingegnosi e complessi sfruttando il tempo; avrete infatti il potere di ripristinare gli oggetti nel tempo per superare le stanze, ognuna un passo più vicina al cuore della stazione spaziale che sta orbitando attorno alla Terra.

Ad aiutarvi nell’impresa ci sarà ASTRA, un dispositivo dotato di intelligenza artificiale che oltre a scannerizzare la cronologia spazio-temporale degli oggetti e a muoverli nel passato sarà capace di riscaldare le tazze di té. Se volete provare The Entropy Centre, su Steam è disponibile anche una demo gratuita.

3. Doors: Paradox

Genere : Avventura, Casuale

: Avventura, Casuale Sviluppatore : Big Loop Studios

: Big Loop Studios Data di rilascio: 4 novembre

Doors: Paradox mi ricorda moltissimo la serie Netflix Locke & Key, dato che l’idea di fondo è più o meno simile: vi ritroverete in una serie di strani spazi pieni di porte costruite in strutture dalla forma singolare e potrete guardarle da ogni angolo per poter capire da dove provengono, ma soprattutto per raccogliere i pezzi necessari per aprirle e conoscere la verità che si trova dall’altro lato.

Nel corso dell’avventura lunga circa 5 ore vi rilasserete e sarete catapultati in scenari completamente diversi l’uno dall’altro, tra cui foreste, deserti e ambientazioni futuristiche. In ogni caso, il vostro obiettivo sarà sempre lo stesso: risolvere i puzzle, aprire le porte e viaggiare verso la location successiva.

2. Ghost Song

Genere : Azione, Avventura, RPG

: Azione, Avventura, RPG Sviluppatore : Old Moon (Humble Games)

: Old Moon (Humble Games) Data di rilascio: 3 novembre

Nella luna desolata di Lorian, una creatura dormiente si risveglia dal sonno, armato e pronto a combattere per trovare risposte. Questa è la trama di Ghost Song, un’avventura in 2D basata sulla scoperta di sé, sui misteri antichi e sul terrore; nei panni del protagonista dovrete infatti esplorare lugubri grotte illuminate solo dalla flora bioluminescente, sconfiggere strani esseri e ottenere nuove abilità che vi aiuteranno a svelare i segreti del mondo alieno in cui vi trovate.

Nel corso dell’avventura avrete modo di migliorare i vostri poteri e personalizzare sia la tuta che il fucile con una varietà di differenti accessori in grado di sterminare alieni sempre più forti. Inoltre, il mondo in 2D ispirato ai Metroidvania è ricco di caverne segrete e storie inquietanti pronte per essere scoperte, quindi starà a voi rimboccarvi le maniche e immergervi in Lorian.

1. The Knight Witch

Genere : Azione, Avventura

: Azione, Avventura Sviluppatore : Super Mega Team (Team17)

: Super Mega Team (Team17) Data di rilascio: 29 novembre

Chiudiamo la lista dei migliori indie in uscita su PC a novembre con The Knight Witch, un’avventura in stile Metroidvania a dir poco adrenalinica. Il gameplay è di genere shoot ‘em up e avrete modo di scegliere se utilizzare la magia oppure armi più tradizionali per sconfiggere tutti i nemici che vi si piazzeranno davanti; inoltre, potrete sfruttare un’enorme varietà di carte incantesimo, ognuna con dei poteri diversi, in modo da creare il vostro stile di gioco completamente personalizzato.

Le streghe diventeranno più forti col progredire della partita, e starà a voi decidere come costruire la fiducia tra i diversi personaggi. L’opera, oltre a essere disegnata interamente a mano, è stata ideata come un Metroidvania senza barriere: con un sistema di auto-aiming intuitivo, trucchi che possono alterare il mondo e un sistema di navigazione incentrato nella storia principale, non solo non vi perderete mai, ma potrete adattare il gioco in base al vostro livello di abilità.

Cosa ne pensate di questi indie in arrivo su PC a novembre? Come al solito ho cercato di includere titoli che possono incontrare i gusti di tutti, ma ci sarebbero molti altri giochi degni di nota; se per qualche motivo però nessuna delle opere che vi ho proposto dovesse essere di vostro gradimento, vi invito a dare un’occhiata alle edizioni dei mesi precedenti di questo articolo, e di seguirci per non perdere quelle a venire.