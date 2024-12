Project Pyramid, scopriamo il videogioco su Giovanni Belzoni (o meglio, l'Indiana Jones italiano) | Intervista

In occasione della Milan Games Week abbiamo avuto modo di scoprire i titoli arrivati nella finale della competizione Red Bull Indie Forge, la quale mette in competizione diversi progetti interessanti nel panorama italiano così da offrirgli la possibilità di essere conosciuti dal pubblico e ottenere il supporto di Red Bull nella comunicazione. Ebbene, tra i cinque finalisti in gara abbiamo avuto l'opportunità di scoprire più nel dettaglio Project Pyramid, videogioco di genere action adventure che ci ha incuriosito per il suo protagonista: Giovanni Belzoni.

L'archeologo italiano vissuto a cavallo tra il 18esimo e il 19esimo secolo è - purtroppo - troppo poco noto per quello che, invece, ha fatto nella sua vita, e i ragazzi di Team Pyramid hanno deciso di sceglierlo come protagonista del loro videogioco. Che sia finalmente l'occasione buona per rendere più noto l'egittologo che ha ispirato lo stesso George Lucas per dar vita a Indiana Jones, per lo meno in Italia? Noi speriamo di sì, e sicuramente lo sperano anche gli sviluppatori con cui abbiamo avuto modo di fare una chiacchierata per saperne di più sul loro progetto.