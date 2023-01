Siamo giunti all’inizio di un nuovo anno, che porterà con sé tantissime novità e, ovviamente una miriade di nuovi titoli in uscita. Così come per il 2022, ogni mese, partendo chiaramente da gennaio, continuerò a proporvi i migliori indie in uscita su PC, offrendovi una selezione — si spera — sempre ricca di titoli interessanti, variegati e divertenti con cui passare le giornate del nuovo anno.

A gennaio non sono moltissimi gli indie che faranno capolino su PC, ma i titoli che usciranno sono talmente interessanti che sarà difficile contenersi e non comprarli tutti. Questo mese troviamo un mix perfetto tra stranezza e rilassamento, che ritroviamo in parti uguali nei 10 titoli che sto per presentarvi. Senza altri indugi, gettiamoci direttamente nella lista!

10. Definitely Not Fried Chicken

Genere : Simulazione, Gestionale, Strategia

: Simulazione, Gestionale, Strategia Sviluppatore : Merge Games

: Merge Games Data di rilascio: 18 gennaio

Se avete mai guardato Breaking Bad, sicuramente ricorderete la catena di ristoranti Los Pollos Hermanos, che dopo essere apparsa nella serie è diventata iconica nel mondo pop. Definitely Not Fried Chicken trae decisamente ispirazione dal fast food, creando un gestionale dove potrete far prosperare il vostro commercio di droghe, pulendo il denaro attraverso il business legittimo della ristorazione.

Dovrete dunque acquisire nuovi clienti, sviluppare narcotici sempre più potenti, guadagnare soldi infiniti, costruire una linea di produzione perfetta e, al contempo, servire all’innocua clientela dell’ottimo pollo fritto. Definitely Not Fried Chicken è un indie davvero esilarante che vi farà divertire per ore e ore, quindi non potete perderlo assolutamente a gennaio.

9. Alice Escaped!

Genere : Avventura, Azione

: Avventura, Azione Sviluppatore : illuCalab (Sekai Project)

: illuCalab (Sekai Project) Data di rilascio: 27 gennaio

Alice Escaped! è un action Metroidvania in 2D che segue le avventure di Usada e Kotora, le quali si trovano in uno strano mondo fantastico e devono riuscire a trovare una misteriosa ragazza chiamata Alice per riuscire a tornare alla loro realtà. Lungo il cammino incontrerete personaggi bizzarri seppur familiari come il Cappellaio Matto, lo Stregatto e Humpty Dumpty, ma lascerò a voi scoprire se saranno dalla vostra parte o meno.

Uno dei punti chiave del gioco è un sistema di combattimento tag-team in cui alternerete tra i due personaggi per generare combo impressionanti, alternando tra gli attacchi melee del martello gigante di Usada e il fucile di Kotora per uccidere nemici a ogni distanza. Raccogliendo cristalli potrete poi migliorare sia le abilità delle protagoniste che le loro armi, diventando un passo sempre più vicini ad affrontare il boss finale.

8. Path of the Midnight Sun

Genere : Avventura, RPG, Strategia

: Avventura, RPG, Strategia Sviluppatore : Studio Daimon

: Studio Daimon Data di rilascio: 10 gennaio

Path of the Midnight Sun è il gioco perfetto per i fan di Fire Emblem: un’avventura JRPG con combattimenti a turno, in cui dovrete pianificare ogn mossa per mettere in difficoltà i vostri nemici e supportare i vostri compagni. In questo indie la comunicazione e le relazioni, le quali saranno influenzate direttamente dalle vostre scelte, sono vitali per il successo.

Il comparto artistico di questo gioco è spettacolare, dato che ogni fotogramma è stato disegnato a mano e animato con la tecnologia Live2D; inoltre, più di 50 personaggi sono stati doppiati da attori professionali, e la colonna sonora lunga ben 3 ore è stata registrata direttamente da un’orchestra.

7. A Space for the Unbound

Genere : Avventura

: Avventura Sviluppatore : Mojiken (Toge Productions)

: Mojiken (Toge Productions) Data di rilascio: 19 gennaio

Uno degli indie graficamente più spettacolari tra quelli in uscita a gennaio 2023 è A Space for the Unbound, un’avventura di genere slice-of-life in stile pixelart e ambientata nell’Indonesia rurale degli anni ’90. La storia ruota attorno a un ragazzo e una ragazza dotati di poteri sovrannaturali, i quali dovranno affrontare un viaggio alla scoperta di sé stessi, esplorando e investigando la città in cui abitano per capire qualcosa sulle loro abilità.

Nel mentre, dovranno non solo affrontare la potenziale fine del mondo, ma anche riuscire a superare la loro ansia e depressione. La storia e l’ambientazione di questo indie sono spettacolari, mentre i poteri dei protagonisti sono davvero intriganti, quindi non vedo l’ora di scoprirlo!

6. Aquatico

Genere : Simulazione, Gestionale, Strategia

: Simulazione, Gestionale, Strategia Sviluppatore : Digital Reef Games (Overseer Games)

: Digital Reef Games (Overseer Games) Data di rilascio: 12 gennaio

Aquatico è un survival city builder che promette veramente bene: come intuibile dal nome, è ambientato nelle profondità marine, dove dovrete costruire una città nel fondale in seguito alla fuga dell’umanità dalla terra ferma, la quale è diventata una discarica invivibile. L’acqua rappresenta quindi una possibilità per ricominciare da zero, non senza pericoli e sfide da affrontare.

Dovrete quindi costruire infrastrutture ed edifici per la produzione di risorse, scoprire diversi biomi, garantire temperature ottimali per la sopravvivenza e gestire una città su livelli multipli. Allo stesso tempo, sarà vostro compito tenere un occhio aperto per squali e creature marine poco amichevoli, che minacceranno di vanificare tutto il vostro impegno.

5. Season: A letter to the future

Genere : Avventura, Passatempo

: Avventura, Passatempo Sviluppatore : Scavengers Studio

: Scavengers Studio Data di rilascio: 31 gennaio

Se a gennaio volete semplicemente un indie da giocare per rilassarvi sorseggiando una bevanda calda, la scelta giusta per voi è Season: A letter to the Future, che vede al centro della storia il viaggio di una giovane a bordo di una bicicletta. Dovrete infatti pedalare, registrare ciò che vedete con una videocamera, incontrare persone e scoprire i segreti del mondo spettacolare in cui vi trovare.

Nel corso del gameplay dovrete dunque affrontare un vero e proprio road trip, documentando ciò che vedete e svelando i misteri delle stagioni prima che quella in cui vi trovate volga al termine. La grafica di Season: A letter to the Future è incredibile e fa venire voglia di immergersi subito nell’opera, quindi si merita assolutamente un posto tra i migliori indie per PC di gennaio!

4. 8-bit Adventures 2

Genere : Avventura, RPG

: Avventura, RPG Sviluppatore : Critical Games

: Critical Games Data di rilascio: 31 gennaio

Se siete fan dei primi The Legend of Zelda, o più in generale dei vecchi RPG giapponesi, amerete 8-bit Adventures 2, che prende gli elementi dei classici titoli del genere per NES, SNES e PS1 e li racchiude in un’opera che, seppure sia il sequel a un gioco uscito nel 2015, è perfettamente accessibile anche senza conoscere il primo.

Potrete dunque immergervi in un’avventura ricca di amore, risate e drammi, esplorando una mappa ricca di segreti e partecipando in battaglie a turni ispirate da titoli come Final Fantasy X, Chrono Trigger e Mother 3. La storia di 8-bit Adventures 2 è intrigante e vi coinvolgerà per 30/40 ore, facendovi scoprire tantissime missioni secondarie legate ai personaggi, tutti uniti per salvare il mondo ma al contempo ognuno alle prese con i propri demoni interiori.

3. Creature Lab

Genere : Simulazione, Strategia

: Simulazione, Strategia Sviluppatore : Image Power S.A.

: Image Power S.A. Data di rilascio: 19 gennaio

Avete mai sognato di diventare uno scienziato pazzo? Se sì, avrete modo di diventarlo in Creature Lab, un gioco di simulazione in cui potrete creare i vostri personali mutanti col massimo della libertà. Dovrete infatti condurre esperimenti assurdi, mescolare geni, far crescere parti del corpo geneticamente modificate e attaccarle ai vostri soggetti come più preferite.

Le possibilità sono infinite, e una volta ottimizzati i mutanti perfetti, non vi resterà che lasciarli a piede libero per le strade, dove potranno non solo raccogliere risorse e uccidere persone che diventeranno nuove cavie, ma anche spaventare i militari e chiunque altro cerchi di avvicinarsi al vostro laboratorio. Nel corso del gameplay potrete scoprire migliaia di geni differenti, rendendo il titolo praticamente infinito; se mai vi stancherete del vostro operato, vi basterà infatti ricominciare da capo, cambiando strategia e utilizzando ingredienti diversi per rivoluzionare completamente i vostri risultati.

2. Lone Ruin

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : Cuddle Monster Games (Super Rare Originals)

: Cuddle Monster Games (Super Rare Originals) Data di rilascio: 12 gennaio

Il primo rogue-like che vi presento nel 2023 è Lone Ruin, dove giocherete nei panni di un esploratore alla ricerca di un antico potere misterioso. Egli si avventura quindi in una città magica in rovina, nella quale vi dovrete immergere, sconfiggendo nel cammino creature inquietanti tramite le vostre abilità sovrannaturali.

Potrete infatti scegliere tra una varietà di incantesimi, adattando i combattimenti al vostro stile di gioco e trovando la combinazione perfetta per voi, generando combo devastanti e migliorando le abilità col passare delle run. A ogni morte rinascerete più forti di prima, e con maggiori possibilità di raggiungere il centro di Lone Ruin.

1. Inkulinati

Genere : Strategia

: Strategia Sviluppatore : Yaza Games (Daedalic Entertainment)

: Yaza Games (Daedalic Entertainment) Data di rilascio: 31 gennaio

Chiudo la lista con quello che è molto probabilmente l’indie più atteso fra quelli in rilascio su PC a gennaio 2023: Inkulinati, un gioco strategico realizzato… completamente d’inchiostro. Sarete infatti catapultati in una storia uscita direttamente da un manoscritto medioevale dove, nei panni di un esilarante coniglio, avrete il compito di diventare il master dell’Inchiostro Vivente.

Gli Inkulinati sono un gruppo leggendario che combatte a vicenda nelle pagine del manoscritto, disegnando Bestie che prendono vita e lottando in battaglie epiche. Dovrete quindi muovere le vostre creature e scegliere che mosse usare, ma non è finita qui: potrete usare anche il vostro pugno per distruggere — letteralmente — il vostro avversario, oltre a disegnare ostacoli e spostare le truppe con un dito. Insomma, dovrete utilizzare un mix di intelligenza e strategia per battere gli avversari, sia nella campagna singleplayer che in battaglie in PvP locale.

Questo è tutto per quanto riguarda i migliori indie in uscita su PC a gennaio 2023; dagli strategici ai gestionali passando per i rogue-like, ci sono titoli per tutti i gusti. Se per qualche motivo nessun gioco dovesse aver attratto il vostro interesse, vi invito a leggere le edizioni precedenti di questo articolo, oltre che aspettare le seguenti!