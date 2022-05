Nonostante la primavera del 2022 si stia rivelando poco popolata per quanto riguarda i grandi titoli, fatta eccezione per Elden Ring e poche altre opere, la carenza di videogiochi non si riflette nell’intero settore. Ogni mese infatti i vari store sono popolati da moltissimi nuovi indie in uscita, i quali coprono qualsiasi genere e stile per accontentare ogni videogiocatore. In questo articolo racchiuderemo quindi i migliori indie di maggio, in modo da orientare al meglio i vostri acquisti; senza altri indugi, vi invitiamo a preparare il carrello!

Eiyuden Chronicle: Rising

Genere: Azione, Avventura, GDR

Azione, Avventura, GDR Sviluppatore: Natsume Atari

Natsume Atari Data di rilascio: 10 maggio

Iniziamo la nostra lista dei migliori indie di maggio con Eiyuden Chronicle: Rising, prequel di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. In questo RPG vestirete i panni di svariati eroi, i quali si avventurano in un mondo fantasioso colorato e pieno di creature stravaganti. Non mancheranno sicuramente i combattimenti, e oltre a ciò dovrete recarvi di tanto in tanto nella vostra città natale per assicurarvi che tutte le vostre fonti di risorse stiano funzionando alla loro massima capacità.

My Time At Sandrock

Genere: Avvebtura, Passatempo, GDR, Simulazione

Avvebtura, Passatempo, GDR, Simulazione Sviluppatore: Pathea Games

Pathea Games Data di rilascio: 26 maggio

Molto spesso è facile dimenticare che un titolo sia in Early Access visto i lunghissimi tempi di attesa prima che diventi un gioco “completo”. Questo non è il caso di My Time At Sandrock, dato che gli sviluppatori di Pathea Games hanno finalmente finito il progetto e hanno rilasciato un’opera sandbox a tutto tondo; avrete infatti modo di costruire, piantare, raccogliere, esplorare, sviluppare, combattere e, in breve, fare tutto ciò che questo mondo fantastico in stile cartoon vi permette.

Moo Lander

Genere: Azione, Avventura

Azione, Avventura Sviluppatore: The Sixth Hammer

The Sixth Hammer Data di rilascio: 27 maggio

Avete mai pensato che gli alieni potessero essere interessati a rapire le mucche per condurvi esperimenti? No? Beh, gli sviluppatori di Moo Lander ci hanno pensato eccome, e ne hanno sviluppato un indie che rientra sicuramente tra i più interessanti di maggio. Così come implica il nome, in questa avventura fantascientifica in 2D sarete in controllo di un disco volante con l’obiettivo di trovare più latte possibile; a primo impatto potrebbe sembrare facile, ma non fatevi ingannare: dovrete avere a che fare non solo con mucche “normali”, ma anche con mucche mutanti che cercheranno in tutti i modi di contrattaccare.

Dolmen

Genere: Azione, Avventura, GDR

Azione, Avventura, GDR Sviluppatore: Massive Work Studio

Massive Work Studio Data di rilascio: 20 maggio

In Dolmen, un action-RPG che unisce elementi sci-fi futuristici con l’horror, sarete catapultati in un pianeta alieno chiamato Revion Prime. In questo ambiente ostile il vostro obiettivo sarà quello di recuperare dei campioni di Dolmen, un cristallo che consente l’interazione tra dimensioni diverse. Per riuscire nella vostra impresa avrete a disposizione svariate armi e mosse, e dovrete imparare a controllare l’energia sia per caricare le armi che per attivare la vostra abilità speciale. Non mancherà anche l’esplorazione, che vi consentirà di scoprire tutti i segreti del pianeta e affrontare orde di mostri terrificanti.

Citizen Sleeper

Genere: Avventura, GDR

Avventura, GDR Sviluppatore: Jump Over The Age

Jump Over The Age Data di rilascio: 5 maggio

Tra i migliori indie di maggio figura sicuramente Citizen Sleeper, un originale gioco di ruolo narrativo in cui vi troverete in una stazione spaziale in rovina ai margini di un sistema in crisi. Voi vestirete i panni di un dormiente, ovvero un corpo artificiale in cui è stata inserita una consapevolezza umana; in quanto macchine sarete di proprietà di un’azienda che vi vuole indietro, e per sopravvivere dovrete instaurare amicizie, guadagnare denaro e navigare tra le sezioni della inusuale metropoli. Oltre all’ambientazione sci-fi meravigliosa, l’elemento più interessante di questo titolo è lo stile di gioco, il quale si basa su diversi cicli, dadi e clock.

We Were Here Forever

Genere: Avventura, Passatempo

Avventura, Passatempo Sviluppatore: Total Mayhem Games

Total Mayhem Games Data di rilascio: 10 maggio

Voi e il vostro compagno di cella vi siete svegliati all’interno del sinistro Castle Rock, siete stati traditi, o semplicemente non siete molto intelligenti? Lo dovrete scoprire in We Were Here Forever, un puzzle game co-op in cui il vostro obiettivo sarà quello di scappare dal castello in cui siete rinchiusi; per farlo dovrete superare segreti, enigmi e misteri. Se non avete mai giocato un gioco della serie We Were Here ma avete apprezzato It Takes Two, questo indie fa sicuramente per voi.

V Rising

Genere: Azione, Avventura, Multigiocatore di massa

Azione, Avventura, Multigiocatore di massa Sviluppatore: Stunlock Studios

Stunlock Studios Data di rilascio: 17 maggio

Se nel precedente indie vi eravate svegliati in una cella, in V Rising vi sveglierete nei panni di un vampiro, tornato in vita dopo secoli di sonno. Nel corso del gameplay dovrete quindi andare a caccia di sangue freso per recuperare le vostre forze, ricostruire il vostro castello e ridurre gli umani in vostri servi fedeli. Una volta che il vostro impero sarà abbastanza prospero potrete aizzare guerra contro gli altri giocatori del mondo, per determinare chi è il miglior vampiro di tutti.

Trek to Yomi

Genere: Azione, Avventura



Azione, Avventura Sviluppatore: Leonard Menchiari, Flying Wild Hog (Devolver Digital)

Leonard Menchiari, Flying Wild Hog (Devolver Digital) Data di rilascio: 5 maggio

In Trek to Yomi vestirete i panni del giovane spadaccino Hiroki, il quale deve compiere il desiderio espresso dal suo maestro sul punto di morte: proteggere la sua città e le sue persone amate da ogni minaccia. Trovatosi a fronteggiare una tragedia e legato al suo dovere, il samurai solitario dovrà incamminarsi in un viaggio oltre la vita e la morte per affrontare se stesso e decidere la sua strada. Gli aspetti più interessanti di quest’opera sono senza dubbio l’angolazione della videocamera e la grafica, le quali creano un’esperienza cinematografica mozzafiato.

Salt and Sacrifice

Genere: Avventura, Azione, GDR

Avventura, Azione, GDR Sviluppatore: Ska Studios

Ska Studios Data di rilascio: 10 maggio

In Salt and Sacrifice vestirete i panni di un Inquisitore Marchiato, il quale dovrà viaggiare attraverso la frontiera occidentale per perseguitare, cacciare e obliterare i maghi che vagano per il regno. Per aiutarvi nell’impresa dovrete craftare armi e armature uniche, utilizzando proprio le membra dei maghi che avrete distrutto. L’immenso mondo labirintico in cui è ambientata l’avventura è pieno di grotte, segreti, trappole e guardiani potenti, e sarà vostro compito, da soli o in co-op, ripristinare la pace nel reame caotico.

Wildcat Gun Machine

Genere: Azione

Azione Sviluppatore: Chunkybox Games

Chunkybox Games Data di rilascio: 4 maggio

L’ultimo – ma non per importanza – degli indie migliori di maggio è Wildcat Gun Machine, un titolo in stile bullet hell dungeon in cui dovrete sconfiggere orde di bestie disgustose con un arsenale di armi, robot… e gattini. Potrete infatti scegliere tra ben 40 armi, ognuna con le proprie caratteristiche, e avrete a disposizione diversi miglioramenti per la vostra tuta, che vi consentirà di avere abilità speciali. Gli sviluppatori si sono impegnati per rendere il gioco difficile a sufficienza posizionando i nemici in luoghi specifici e non casualmente, quindi preparate i fucili – e i gattini – per l’avventura.

Questo è tutto per i migliori indie di maggio! Dai GDR ai giochi di ruolo ai gattini ce n’è davvero per tutti, e nel caso in cui non abbiate trovato nulla che vi attira potete dare un’occhiata anche al nostro articolo sui migliori indie di aprile.