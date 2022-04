I giochi indie vengono spesso messi in ombra dai grandi titoli AAA, ma senza ombra di dubbio comprendono alcune delle opere più interessanti del panorama videoludico, delle vere e proprie gemme che, purtroppo, nella maggior parte dei casi vengono scoperte da una nicchia ristretta di giocatori. Ogni mese infatti vengono sfornati tantissimi titoli che esplorano svariati generi, stili e grafiche, in modo da accontentare i gusti di chiunque. In questo articolo vi elencheremo – in ordine casuale – i dieci migliori giochi indie per PC con rilascio ad aprile 2022, i quali meritano di essere presi in considerazione. Tutte le opere menzionate sono disponibili su Steam, quindi preparate il mouse per aggiungerle alla vostra wishlist.

Skabma – Snowfall

Genere : Azione, Avventura

: Azione, Avventura Sviluppatore: Red Stage Entertaiment

Red Stage Entertaiment Data di rilascio: 22 aprile 2022

Skabma – Snowfall rappresenta un’avventura narrativa in terza persona nella quale vestirete i panni di Áilu, un giovane pastore alla ricerca di una renna fuggita. Durante il suo cammino egli trova il Goavddis, un vecchio tamburo incantato che fungerà da punto di partenza per svelare il mistero del villaggio di provenienza del protagonista, dove a seguito di un incidente una misteriosa epidemia inizia a diffondersi tra le persone e gli animali. Resta poco tempo prima che gli infettatti passino a miglior vita, ma nel tamburo sono racchiuse le antiche conoscenze dei guaritori di Sami, i Noaidis. Áilu ha quindi una speranza per salvare il suo popolo, e per farlo dovrà superare puzzle e sfide di platforming.

Skabma – Snowfall rientra sicuramente tra gli indie più interessanti di aprile 2022 dato che esplora la cultura e le storie dei sami, un popolo indigeno realmente esistito conosciuto comunemente come Lappone. Abitanti nella regione del Sápmi (oggi la zona a nord di Norvegia, Svezia, Finlandia e della Penisola Kola), i sami sono dediti alla pesca e all’allevamento delle renne. Durante il gameplay potrete quindi scoprire la bellezza della tribù nordica e delle vecchie storie da falò, il tutto con un’affascinante grafica in 3D che vi trasporterà direttamente nel mondo di Áilu.

Turbo overkill

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore: Trigger Happy Interactive

Trigger Happy Interactive Data di rilascio: 22 aprile 2022

Turbo Overkill è senza dubbio l’indie più selvaggio tra quelli in uscita ad aprile 2022, e per questo merita di essere inserito nella lista. Nell’FPS ispirato a opere monumentali come Doom, Duke Nukem e Quake giocherete come Johnny, un essere a metà tra un uomo e un robot di metallo, ma totalmente pazzo; il suo obiettivo è quello di distruggere la miglior IA mai creata, Syn, la quale si è ribellata e, insieme alla sua armata di minion potenziati, si è impossessata dell’intera popolazione di Paradise. Come se non bastasse, la città brulica di cacciatori di taglie, quindi la competizione per uccidere il nemico è altissima: riuscirete a prevalere su tutti?

In Turbo Overkill dovrete affrontare orde di nemici sfruttando i missili nelle braccia di Johnny e una motosega incorporata nella sua gamba, la quale vi permetterà di tagliare gli avversari in due con un calcio solo; inoltre, potrete sbloccare e potenziare varie abilità armi, con le quali diventerete il miglior cacciatore di taglie della città. Nell’indie sono presenti oltre venti livelli frenetici e ricchi di segreti, aree bonus e collezionabili che vi terranno impegnati per svariate ore, e lo stile Cyberpunk renderà l’esplorazione un piacere per gli occhi.

tERRORbane

Genere : Avventura, GDR

: Avventura, GDR Sviluppatore: BitNine Studio

BitNine Studio Data di rilascio: 1 aprile 2022

Quante volte siete inceppati in bug e glitch mentre giocavate? Con tERRORbane gli sviluppatori rendono questo comune disagio protagonista di un’avventura comica ambientata in un mondo bizzarro, meraviglioso e pieno di bug. In questo RPG a dir poco peculiare dovrete sfruttare le imperfezioni del sistema per farvi strada nelle differenti sezioni di gioco, le quali pulluleranno di personaggi esilaranti.

Oltre a scoprire tutti i bag inseriti dagli sviluppatori, le vostre scelte influiranno sullo svolgersi dell’avventura, generando situazioni completamente diverse. Insomma, tERRORbane è senz’altro l’indie più esilarante di aprile 2022.

Uragun

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore: Kool2Play

Kool2Play Data di rilascio: 12 aprile 2022

Torniamo nel genere degli sparatutto con Uragun, nel quale sarete un’unità Mech amichevole e al contempo letale. Il vostro compito sarà quello di sconfiggere orde di macchine rivoltose, capeggiate da un’IA col sogno di distruggere il pianeta. I livelli saranno brevi, e proprio per questo saranno intensi e frenetici, quindi dovrete riuscire a sfruttare al meglio le vostre abilità oltre a capire le debolezze dei nemici per trionfare; nel corso dell’avventura attraverserete scenari completamente diversi, dalle cime innevate del Nord America a una futuristica Hong Kong, che renderanno l’opera interessante e non monotona.

Col passare dei livelli potrete sbloccare tantissime armi e abilità, le quali saranno adatte in situazioni differenti: dato che non potrete nascondervi dagli avversari, non vi resta che provare tutte le combinazioni possibili per diventare imbattibili.

Al momento Uragun è in accesso anticipato, ma sono comunque presenti ben 25 livelli che vi garantiranno un’esperienza di gioco valida. Gli sviluppatori, nella pagina Steam del titolo, hanno affermato che “coinvolgere i giocatori in questo momento è il modo migliore per assicurarci di creare un prodotto finale veramente speciale”. Per questo accoglieranno ogni tipo di recensione, commento o suggerimento, e implementeranno tutti i feedback nei costanti aggiornamenti che verranno rilasciati.

Ganryu 2

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore: Storybird Studio

Storybird Studio Data di rilascio: 22 aprile 2022

Ganryu 2, sequel del titolo di VISCO rilasciato per NEOGEO nell’ormai lontano 1999, è ambientato in un Giappone feudale del 17esimo secolo ed è fortemente ispirato dalla storia di Takezo Musashi, un samurai realmente esistito la cui vita è stata riportata nel romanzo “Musashi” di Eiji Yoshikawa. Nel nuovo hack’n’slash il vostro obiettivo sarà quello di sconfiggere Kojiro – già antagonista della prima opera -, in modo da liberare il suo spirito definitivamente.

Per arrivare allo scontro finale dovrete percorrere il Giappone da nord a sud, attraversando tutte e quattro le stagioni ed esplorando i suoi scenari incantevoli. Oltre alla sua fedele katana, Musashi sarà dotato di svariate abilità e di strumenti utili per sconfiggere i nemici. Ganryu 2 è il titolo perfetto per voi tra gli indie di aprile 2022 se siete amanti dei giochi in 2D a scorrimento laterale o della grafica a pixel, ma anche semplicemente se vi alletta l’idea di uccidere orde di nemici con una katana nelle varie ambientazioni del Giappone.

Kaiju Wars

Genere : Strategia

: Strategia Sviluppatore: Foolish Mortals Games, Michael Long

Foolish Mortals Games, Michael Long Data di rilascio: 28 aprile 2022

Rimaniamo nell’atmosfera giapponese con Kaiju Wars, un gioco strategico in 2D dove vestirete i panni del sindaco della città di Floatio, il cui compito è quello di contenere la potenza devastante di un attacco kaiju. Per farlo dovrete posizionare carro armati e jet in modo da rallentare l’avanzata dei mostri, ma anche costruire basi militari sacrificali, inviare mezzi aerei per distrarre i nemici e proteggere le strade cittadine.

Nel corso della campagna (di circa otto ore di durata) dovrete affrontare cinque tipi di kaiju, i quali non solo non potranno essere uccisi finché non svilupperete un siero anti-mostro, ma potranno anche mutare in forme ancora più potenti e devastanti. Inoltre, sono presenti anche la modalità versus locale in cui un giocatore sarà nelle vesti degli umani e l’altro dei kaiju, la modalità online dove potrete competere contro alti sindaci e la modalità di creazione dove potrete generare un vostro personale scenario di guerra.

Outbreak: Contagious Memories

Genere : Azione, Avventura, GDR

: Azione, Avventura, GDR Sviluppatore: Dead Drop Studios LLC

Dead Drop Studios LLC Data di rilascio: 6 aprile 2022

Se i mostri di Kaiju Wars non vi sono bastati, tra i migliori indie di aprile 2022 c’è anche Outbreak: Contagious Memories, un titolo reminiscente dei classici giochi horror degli anni ’90 come Resident Evil e Silent Hill, nei quali la sopravvivenza è determinata dalle decisioni prese sul momento, dagli oggetti raccolti e dalla capacità di notare messaggi sparsi per la mappa.

In quest’opera interpreterete Lydia, la quale si sveglia in un magazzino abbandonato insieme ad altri sopravvissuti che intendono lasciarla indietro; al contrario, la ragazza prende il comando del gruppo e va alla ricerca di un modo per fuggire dalla città infestata, risolvendo puzzle e uccidendo ondate di mostri. Se solo la vista degli zombie vi terrorizza potrete anche scegliere di giocare la campagna insieme a un amico grazie alla modalità co-op, con il quale decidere come approcciare ogni situazione per non morire.

Inoltre, nel titolo sono presenti anche contenuti bonus sbloccabili, come l’Operazione Rabid Wolf, una modalità arcade in cui dovrete combattere da soli o con un amico per salvare i sopravvissuti. Se invece siete amanti delle speedrun, potrete cercare di completare la campagna principale in tempo record, e con nessuno strumento se non i vostri pugni.

Cat Café Manager

Genere : Simulazione, Strategia

: Simulazione, Strategia Sviluppatore: Roost Games

Roost Games Data di rilascio: 14 aprile 2022

Dopo aver sconfitto centinaia di mostri potreste volervi rilassare, e il titolo perfetto per farlo è Cat Café Manager, un gioco strategico in cui – come avrete intuito dal nome – sarete i gestori di un cat café, ovvero un delizioso bar popolato da gatti. Il vostro compito sarà quello di sistemare il locale, fare colpo sui cittadini e, ovviamente, fare amicizia con tutti i felini della zona; dovrete quindi scegliere un menu perfetto, avere la giusta attitudine e ospitare i mici adatti.

Oltre a impegnarvi per diventare la miglior caffetteria di Caterful Way, potrete anche esplorare la cittadina e parlare con tutti i suoi abitanti, partecipare a eventi, scoprire nuove ricette e svelare i segreti della comunità locale. La grafica del gioco è adorabile, e sicuramente anche voi sarete conquistati dai felini.

Chinatown Detective Agency

Genere : Avventura

: Avventura Sviluppatore: General Interactive Co.

General Interactive Co. Data di rilascio: 7 aprile 2022

Tra i migliori indie di aprile 2022 c’è anche Chinatown Detective Agency, un punta e clicca con meccaniche innovative dove vestirete i panni di Amira Darma, una ex-poliziotta che ha appena aperto la sua agenzia investigativa. Dovrete quindi scegliere i vostri clienti, viaggiare per il mondo e risolvere casi pericolosi sfruttando ricerche eseguite nella realtà.

La grafica dell’opera è in pieno stile cybernoir, con tanti neon, graffiti e tinte sul viola. Dalla vostra base a Singapore vi sposterete in oltre cento diversi ambienti in cerca di indizi; quando però non saprete più che gatta pelare dovrete cercare oltre al gioco, effettuando vere ricerche su internet, ad esempio per trovare il codice di un aeroporto o per intepretare una frase miseriosa. Il tempo è denaro, e ogni scelta che farete influenzerà la storia di Amira, quindi dovrete ponderare ogni decisione e usare i soldi con parsimonia. Insomma, se avete sempre sognato di diventare una specie Sherlock Holmes all’interno di Blade Runner, Chinatown Detective Agency è sicuramente fra gli indie di aprile 2022 che non dovete perdere.

The Iron Oath

Genere : Avventura, GDR, Strategia

: Avventura, GDR, Strategia Sviluppatore: Curious Panda Games

Curious Panda Games Data di rilascio: 19 aprile 2022

Concludiamo la nostra lista con The Iron Oath, un RPG tattico a turni in cui il destino di una compagnia mercenaria dipenderà dalle vostre decisioni. Sarete infatti il leader di una banda nell’aspro regno di Caelum, e dovrete ingaggiare le reclute, gestire le vostre operazioni con intelligenza e imbarcarvi in missioni pericolose per poter non solo sopravvivere, ma anche arricchirvi e accrescere il prestigio della vostra compagnia.

Così come nel precedente titolo, anche in questo caso le vostre scelte influiranno sulle vostre vite, su quelle dei vostri compagni e sull’inter Caelum. Sarà cruciale quindi gestire i mercenari, le finanze e le relazioni politiche in modo da evitare nemici e trappole mortali e sfruttare i cambiamenti nel regno.

Questo è tutto per quanto riguarda i migliori indie di aprile 2022; dall’FPS in stile Cyperpunk al gestionale adorabile ai racconti folklorici ce n’è davvero per tutti i gusti! Vi ricordiamo ancora una volta che potete trovare tutti i titoli menzionati su Steam, dove saranno riportate anche le specifiche tecniche e i prezzi.