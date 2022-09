Settembre è il mese della ripartenza. Un po’ come se fosse un Capodanno secondario, i ritmi sballati dell’estate ritornano alla normalità, si ritorna a scuola, a lavoro, a una routine. Proprio per questo settembre anche nel settore videoludico è uno dei mesi più ricchi di rilasci, e il genere indie non è un’eccezione: questo mese è stato difficile scegliere solo 10 giochi da inserire nella nostra lista, ma siamo comunque qui per consigliarvi alcuni dei migliori titoli in uscita per PC.

10. Isonzo

Genere : Azione, Simulazione, Strategia

: Azione, Simulazione, Strategia Sviluppatore : M2H, Blackmill Games

: M2H, Blackmill Games Data di rilascio: 13 settembre

In questo FPS potrete rivivere la Prima Guerra Mondiale dal fronte italiano nelle Alpi, lottando in scenari suggestivi come cime montuose, valli selvagge e cittadine idilliache. Isonzo è ambientato nei due anni di conflitto durante i quali il controllo dell’omonimo fiume e della sua valle fu conteso, mettendovi nel mezzo dell’offensiva e facendovi guadagnare la vittoria, un metro dopo l’altro.

Il gioco rifletterà il corso delle battaglie reali: ogni dettaglio, dagli effetti sonori alle uniformi fino alle case nei villaggi, è basato su ricerche e viaggi sul campo, in modo da offrire ai giocatori la miglior simulazione possibile. All’inizio dell’avventura potrete scegliere tra sei classi e costruire il vostro arsenale tra una selezione di armi, equipaggiamento e abilità; essere un bravo soldato significa però anche conoscere la zona di guerra, in modo da poter comandare i compagni e sorprendere i nemici con imboscate perfette.

9. Lovecraft’s Untold Stories 2

Genere : Azione, RPG

: Azione, RPG Sviluppatore : LLC Blini Games (Fulqrum Publishing)

: LLC Blini Games (Fulqrum Publishing) Data di rilascio: 13 settembre

Lovecraft’s Untold Stories 2 è, chiaramente, la continuazione dell’action RPG con elementi rogue-like uscito nel 2019 e basato sui Miti di Cthulhu, serie di opere di H.P. Lovecraft. Il nuovo capitolo presenta una grafica migliorata, un nuovo e complesso sistema di crafting per creare il vostro equipaggiamento e sei personaggi giocabili.

Nel nuovo titolo la storia proseguirà da dove si era interrotta, portando i personaggi in nuove avventure nella lotta contro lo Sconosciuto. Dovrete quindi esplorare zone generate casualmente, difendervi contro dozzine di nemici differenti e sconfiggere boss a dir poco epici. Se avete apprezzato il primo capitolo questo vi piacerà ancora di più, quindi non potevamo non includerlo nei migliori indie per PC di settembre.

8. Airoheart

Genere : Azione, Avventura, Casuale, RPG

: Azione, Avventura, Casuale, RPG Sviluppatore : Pixel Heart Studio

: Pixel Heart Studio Data di rilascio: 30 settembre

Se siete fan di The Legend of Zelda: A Link to the Past non potete perdervi Airoheart; si tratta infatti di un action RPG chiaramente ispirato al vecchio titolo Nintendo, dove dovrete incamminarvi in un viaggio per salvare la terra di Engard dal male. Ci saranno quindi dungeon pieni di mostri ad aspettarvi, dove potrete usare bombe, incantesimi e pozioni per arrivare alla fine.

Airoheart è stato creato in una grafica pixel art in stile retro e con una prospettiva dall’alto proprio come quella di A Link to the Past. Sarete quindi teletrasportati indietro nel tempo in una storia magica di redenzione, tradimento e tragedia, il tutto nello schermo del vostro PC.

7. Potion Permit

Genere : Azione, Avventura, Casuale, RPG

: Azione, Avventura, Casuale, RPG Sviluppatore : MassHive Media (PQube)

: MassHive Media (PQube) Data di rilascio: 22 settembre

Tra gli indie più interessanti in uscita su PC a settembre c’è Potion Permit, un RPG di simulazione dove sarete un alchimista che deve occuparsi della salute dei suoi concittadini. Con l’aiuto degli strumenti giusti e del vostro calderone dovrete diagnosticare i sintomi, raccogliere gli ingredienti, creare le pozioni adeguate e curare i malati.

Oltre all’aspetto simulativo, Potion Permit presenta anche un lato avventuroso, dato che durante i viaggi per raccogliere gli ingredienti incontrerete mostri molto poco amichevoli che dovrete combattere. Inoltre, sviluppando le relazioni con i cittadini aumenterete il vostro consenso pubblico, permettendovi di migliorare la zona, ristrutturandone gli edifici ed espandendone i confini. Se il titolo vi ispira e volete provarlo prima della sua uscita, su Steam ne trovate anche una demo gratuita.

6. Amber City

Genere : Avventura, Casuale

: Avventura, Casuale Sviluppatore : Irisloft (Gamera Games)

: Irisloft (Gamera Games) Data di rilascio: 1 settembre

In Amber City, un’avventura pixel 2D, vestirete i panni di una ragazza vestita di bianco che si sveglia in una città futuristica ma stranamente silenziosa. Sfruttando il platforming e dei poteri che vi permettono di controllare il tempo, dovrete visitare ogni parte della zona e portarla di nuovo in vita.

L’opera è composta da nove capitoli, per un totale di ben settanta livelli che dovrete superare utilizzando oltre trenta meccaniche diverse. Ogni area di gioco è collegata in modo da farvi scoprire Amber City un po’ alla volta, scovando nel corso dell’avventura oggetti nascosti come lettere e chip, essenziali per riportare in vita gli abitanti della città: dei robot che vi aiuteranno a risolvere i puzzle.

5. No Place for Bravery

Genere : Azione, Avventura, RPG

: Azione, Avventura, RPG Sviluppatore : Glitch Factory

: Glitch Factory Data di rilascio: 22 settembre

Thorn, un vecchio guerriero consumato da decadi di scontri e violenza, vaga per un mondo sfatto alla ricerca di sua figlia. Questo è l’incipit di No Place for Bravery, un action RPG 2D con prospettiva dall’alto dove dovrete schivare e fendere la vostra strada attraverso scontri brutali per riunire la vostra famiglia.

Uno degli aspetti più interessanti dell’opera, che la rende uno degli indie per PC migliori di settembre, è che la narrativa esamina il ruolo e i doveri della figura paterna, così come le conseguenze delle loro scelte in un mondo in difficoltà. Il gioco, arricchito dalle esperienze personali degli sviluppatori e dai loro sentimenti, vi farà infatti riflettere su dove finiscano le obbligazioni di un genitore, e dove subentrino le necessità primordiali.

4. Circus Electrique

Genere : RPG, Strategia

: RPG, Strategia Sviluppatore : Zen Studios

: Zen Studios Data di rilascio: 6 settembre

Circus Electrique è un titolo dove convergono diversi generi: è un po’ RPG narrativo, un po’ tattico, un po’ gestionale di circo, ma decisamente coinvolgente e con un twist steampunk. Ambientato in una Londra vittoriana dove prolificano gli assassini, solo i bizzarri circensi hanno il talento necessario per salvare la città.

Avrete quindi modo di comandare 15 personaggi, ognuno con opzioni tattiche diverse in battaglia. Ovviamente, sarà vostro compito reclutare i circensi più talentuosi da tutto il mondo, in modo da guadagnare più soldi durante gli show e formare le squadre più forti da utilizzare nelle lotte a turni.

3. Serial Cleaners

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : Draw Distance (505 Games)

: Draw Distance (505 Games) Data di rilascio: 22 settembre

Vi siete mai chiesti chi pulisce il disastro sanguinoso lasciato dagli assassini dopo ogni omicidio? Lo scoprirete in Serial Cleaners, dove vestirete i panni di un pulitore di scene del crimine per la mafia newyorkese degli anni ’90. Per quanto riguarda il genere, l’opera è uno stealth-action game con una prospettiva dall’alto, dove potrete alternare tra quattro personaggi, ognuno con uno stile proprio e una storia da esplorare.

Nel corso delle missioni dovrete sbarazzarvi dei cadaveri, ripulire ogni superficie dal sangue e, ovviamente, non farvi beccare da nessuno. Dovrete quindi pianificare ogni mossa e muovervi come un fantasma, o fidarvi dei vostri riflessi e gettarvi nel caos senza farvi notare: la scelta è vostra. Serial Cleaners è decisamente uno degli indie più particolari in uscita su PC a settembre, e per questo si merita il terzo posto in classifica.

2. Metal: Hellsinger

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : The Outsiders

: The Outsiders Data di rilascio: 15 settembre

Un altro indie a dir poco originale in uscita su PC a settembre è Metal: Hellsinger, un ritmico FPS dove la vostra abilità nello sparare a ritmo di musica vi renderà più forti in battaglia. Difatti, più sarete sincronizzati con la melodia, più questa diventerà intensa e più sarà la distruzione che causerete.

Avrete modo di scoprire una storia epica narrata dal famosissimo Troy Baker, eliminando orde di demoni con una spada o con un’ampia gamma di armi da fuoco, ognuna con abilità differenti. La grafica di questo titolo sembra eccellente, e ogni traccia metal è stata creata specificamente per il gioco da icone del genere come Serj Tankian, Matt Heafy, Mikael Stanne e Randy Blythe.

1. Moonscars

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : Black Mermaid (Humble Games)

: Black Mermaid (Humble Games) Data di rilascio: 27 settembre

Al primo posto nella lista degli indie per PC di settembre c’è Moonscars, un action platformer in 2D ambientato in un mondo a pixel dove dovrete dimostrare le vostre abilità in battaglia e ottenere nuovi poteri per poter progredire nell’avventura. Il vostro obiettivo sarà quello di trovare lo Scultore e scoprire il mistero della sua esistenza, ma per farlo dovrete imparare a morire e ricominciare in un circolo di prove e fallimenti.

La scelta di colori cupi e grigi, con solo delle punte di rosso nel protagonista e nel sangue, rende il regno pixelloso di Moonscars a dir poco affascinante, e a ogni passo potrete sentire la disperazione e l’angoscia provate dal protagonista. Per quanto riguarda il gameplay, si tratta di un hack n’ slash dove dovrete sfruttare la vostra spada al massimo, così come armi speciali e poteri di stregoneria.

Si conclude qui la nostra lista dei migliori indie del mese. Come al solito speriamo che abbiate trovato dei titoli che vi aiuteranno ad affrontare il ritorno alla routine di settembre, altrimenti vi invitiamo a leggere le edizioni precedenti di questo articolo, dove troverete altri suggerimenti per tutti i gusti.