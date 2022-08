Siamo arrivati al mese più rovente dell’estate, e l’unico modo per sopravvivere al caldo atroce (oltre a rinchiudersi in una stanza con un condizionatore) è quello di avere dei bei giochi a portata di mano, che ci facciano dimenticare il sudore che cola inesorabilmente dalla fronte e ci facciano viaggiare in mondi lontani. Non poteva quindi mancare il nostro appuntamento con i migliori indie per PC, in questo caso in uscita ad agosto 2022.

10. Scathe

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : Damage State Ltd

: Damage State Ltd Data di rilascio: 31 agosto

Un ottima strategia per affrontare il caldo? Immergersi in un FPS intenso, dove perdere la concentrazione rappresenta la morte. Scathe è esattamente questo: avrete bisogno di riflessi rapidi per poter sopravvivere al labirinto infernale che vi separa dall’ascensione al paradiso.

In questo indie per PC in uscita l’ultimo giorno di agosto 2022 vestirete i panni di un sicario della legione dell’inferno, inviato da Dio in persona; il vostro compito è quello di dimostrarvi all’altezza dei cieli, attraversando un labirinto pieno di demoni a ogni svolta per arrivare all’affronto con Lucifero in persona.

9. Earth’s Shadow

Genere : Azione, GDR

: Azione, GDR Sviluppatore : WRF Studios

: WRF Studios Data di rilascio: 3 agosto

Ci sono molte ragioni per avere paura del buio, una tra le quali è non sapere cosa vi si cela; nonostante ciò, si tratta anche di un’opportunità per esplorare l’ignoto in ricerca di qualcosa di valore. Questa è l’idea alla base di Earth’s Shadow, un dungeon crawler in terza persona ambientato nell’anno 3081 nel pianeta Sumbra.

La Terra originale e la sua galassia sono morte da secoli, ma l’eredità degli esseri umani non è stata dimenticata: delle leggende circondando Sumbra, detto anche l’ombra della Terra. Nei panni di Alexi-Ru, un pilota cyborg, dovrete esplorare l’ambiente alieno, scoprendone i misteri e scegliendo tra tre diverse modalità di gioco: rogue, avventura o storia.

8. Thymesia

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : OverBorder Studio (Team17)

: OverBorder Studio (Team17) Data di rilascio: 18 agosto

Rimaniamo nel genere dell’azione con Thymesia, un action-RPG ambientato in un mondo dove un’epidemia sta uccidendo qualsiasi cosa. Vestirete i panni di un personaggio misterioso conosciuto come “Corvus” e sarete l’ultima speranza del regno di poter mettere una fine alla morte e disperazione che riversano nelle strade.

Durante il percorso dovrete affrontare nemici di tutti i tipi, rubandone le armi e costruendo il vostro personale stile di gioco. Questo indie sembra una via di mezzo tra A Plague’s Tale e Assassin’s Creed, e la grafica dettagliata ci fa intuire che sarà tra i titoli più interessanti per PC di agosto 2022.

7. Farthest Frontier

Genere : Simulazione, Strategia

: Simulazione, Strategia Sviluppatore : Crate Entertainment

: Crate Entertainment Data di rilascio: 9 agosto

Ogni mese tra gli indie per PC non può mancare almeno uno strategico, e quello di agosto 2022 è Farthest Frontier, dove dovrete proteggere e guidare un gruppo di colonizzatori nella costruzione di una città, partendo dalla natura incontaminata ai confini del mondo. Come in ogni titolo del genere dovrete coltivare, cacciare, pescare e allevare animali per sostenere la crescita del villaggio, scambiando merce con altre città e combattendo contro i pericoli esterni.

Ciò che è interessante di Farthest Frontier è l’attenzione ai dettagli: nel sistema di coltivazione potrete scegliere tra dieci colture, ognuna con caratteristiche di crescita diverse; inoltre, dovrete configurare la rotazione dei terreni per mantenerne la fertilità, evitare danni da caldo/freddo e fertilizzare la terra nel modo giusto per massimizzare i raccolti.

6. Backpack Hero

Genere : GDR, Strategia, Roguelike

: GDR, Strategia, Roguelike Sviluppatore : Jespel (IndieArk)

: Jespel (IndieArk) Data di rilascio: 15 agosto

Lo so, lo so, escono fin troppi roguelike, ma vi assicuro che Backpack Hero si differenzia da qualsiasi altro titolo del genere: questo indie è infatti un inventory managment, dove non è importante solo ciò che portate con voi, ma anche come organizzate gli oggetti nel vostro zaino. Il loro posizionamento avrà infatti un enorme impatto nel loro potere, e dovrete trovare le combinazioni giuste per poter sconfiggere gli oltre quaranta nemici nel percorso.

Ovviamente, oltre a organizzare il vostro zaino, dovrete esplorare dungeon antichi, grotte, paludi e molto altro, incontrando animali di tutti i tipi — di cui alcuni poco amichevoli —. Infine, quando non state esplorando l’underworld, dovrete usare le risorse ottenute per migliorare la vostra base in superficie, con l’obiettivo di salvare il mondo di Orderia e i suoi abitanti.

5. Lost in Play

Genere : Avventura, Passatempo

: Avventura, Passatempo Sviluppatore : Happy Juice Games

: Happy Juice Games Data di rilascio: 10 agosto

Lost in Play è personalmente l’indie che mi ispira di più tra quelli in uscita su PC ad agosto 2022. Si tratta di un viaggio nell’immaginazione dei bambini, durante il quale dovrete aiutare un fratello e una sorella a trovare la strada di ritorno a casa, risolvendo enigmi e minigiochi.

In un’avventura posta tra realtà e fantasia, tra le altre cose, esplorerete una foresta incantata, farete partire una ribellione in un villaggio di goblin, e aiuterete un gruppo di rane a estrarre una spada da una roccia. Lo stile grafico di Lost in Play è disegnato a mano ispirandosi a cartoni animati come Gravity Falls e Over the Garden Wall, ma la storia è adatta a tutti, grandi e piccoli. Se siete intrigati da questo indie e volete un assaggio del mondo magico, potete provare anche una demo gratuita su Steam.

4. A Tale of Paper: Refolded

Genere : Avventura, Passatempo, Platform

: Avventura, Passatempo, Platform Sviluppatore : Open House Games (Digerati)

: Open House Games (Digerati) Data di rilascio: 19 agosto

Un altro titolo con una grafica spettacolare in uscita ad agosto è A Tale of Paper: Refolded, un puzzle-platformer che racconta la storia di Line, un personaggio fatto di carta che, come un origami, può cambiare forma a piacere. Nel corso dell’avventura potrete assumere le sembianze di razzi, rane, uccelli e molto altro, superando avversità e risolvendo puzzle.

Il titolo rappresenta la versione remastered di A Tale of Paper, uscito nel 2020 per svariate piattaforme; il gioco originale aveva ottenuto recensioni molto positive e guadagnato svariati premi, quindi la nuova versione non può che sorprendere ancora di più.

3. Rollerdrome

Genere : Azione, Sport

: Azione, Sport Sviluppatore : Roll7

: Roll7 Data di rilascio: 16 agosto

Avete mai pensato di unire un third person shooter con un gioco sportivo? Probabilmente no, ma i creatori di Rollerdrome sì: armati di casco, tuta, pattini e fucile, dovrete gareggiare in un torneo a dir poco pericoloso, sconfiggendo gli avversari e diventando campioni universali di questo sport a dir poco estremo. Come se non bastasse, l’opera è ambientata in un futuro retro, riflettuto non solo nella narrazione, ma anche nella grafica a dir poco originale.

Le vostre abilità e agilità saranno messe alla prova nel corso degli scontri adrenalinici, e ad accompagnarvi ci sarà una colonna sonora ad hoc, che tirerà fuori non solo l’animo anni ’80 che c’è dentro di voi, ma vi farà anche dimenticare qualsiasi pensiero esterno.

2. Midnight Fight Express

Genere : Azione

: Azione Sviluppatore : Jacob Dzwinel (Humble Games)

: Jacob Dzwinel (Humble Games) Data di rilascio: 23 agosto

In Midnight Fight Express giocherete come Babyface, un criminale che viene riportato in vita da un misterioso drone. Il vostro nuovo obiettivo è quello di farvi strada nella città prima che cali il tramonto, prevenendo che un assalto nemico abbia luogo, generando il caos. Sfruttando qualsiasi oggetto e tecnica di combattimento a vostra disposizione, dovrete far fuori orde di avversari, godendo nel mentre di un’animazione in mo-cap geniale, creata dal motion artist e stunt performer Eric Jacobus.

Inoltre, potrete personalizzare l’aspetto del vostro personaggio ed esplorare ben 41 livelli creati a mano, scegliendo la difficoltà che più vi aggrada. Insomma, in questo indie avrete modo di essere i registi del vostro personale film d’azione, e potrete sentirvi alla pari di John Wick durante gli inseguimenti e combattimenti estremi.

1. Cult of the Lamb

Genere : Azione, Avventura, Strategia

: Azione, Avventura, Strategia Sviluppatore : Massive Monster (Devolver Digital)

: Massive Monster (Devolver Digital) Data di rilascio: 11 agosto

Non potevamo non chiudere la nostra lista sui migliori indie per PC di agosto 2022 con Cult of the Lamb, il nuovo titolo di Devolver Digital dove, come intuirete dal nome, sarete una pecora e dovrete dar vita al vostro culto personale, addescando seguaci e costruendo una comunità di fedeli che tramandano la vostra parola.

In questo assurdo gioco di strategia dovrete collezionare e usare risorse per costruire edifici di culto, eseguire rituali oscuri per rendere omaggio agli dei e, ovviamente, fare delle prediche per rinforzare il credo dei vostri seguaci. Chiaramente non sarete gli unici profeti nel mondo, e per questo dovrete fronteggiarvi con le altre sette, imponendo la vostra superiorità e diventando il comantante supremo delle pecore.

Cosa ne pensate degli indie in uscita su PC ad agosto 2022? Noi speriamo che i titoli che vi abbiamo presentato siano di vostro gradimento, e per altre idee vi consigliamo di dare un’occhiata all’edizione di luglio di questo articolo; in alternativa, vi invitiamo a seguirci per scoprire quali saranno i migliori giochi di settembre!