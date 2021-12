Il creatore di Fable ha lanciato un gioco basato su NFT e blockchain

Peter Molyneux, il creatore di Fable e founder 22cans, ci riprova. Dopo gli esperimenti che lo hanno visto lanciare Godus, ora il game designer si è avvicinato alla blockchain e agli NFT, in collaborazione con Gala Games, per lanciare Legacy. I dettagli sono stati diffusi con una press release lanciata nella notte italiana, che hanno spiegato meglio il progetto.

Molyneux è al lavoro su Legacy sia con Gala Games, sia con Eric Schiermeyer (ex Zynga). Il gioco consentirà a tutti di acquistare una Land tramite la valuta virtuale del gioco e costruire così delle fabbriche da cui guadagnare. “Legacy è sogno creato di un imprenditore che diventa realtà, un’opportunità per i giocatori di costruire il loro business, progettare i loro prodotti e creare un impero nel mondo del business come mai prima d’ora”, si legge nella press release.

Amazon propone una selezione di videogiochi scontati per Nintendo Switch: in questo articolo trovate i migliori titoli in saldo.

L’obiettivo del creatore di Fable, dunque, sembra essere quello di poter mettere mano alla blockchain e agli NFT con un approccio mai visto prima, ovvero trasportare il mondo lavorativo reale in un mondo digitale. All’interno di Legacy infatti viene creato un vero e proprio prodotto, che sarà poi venduto in tutto il mondo, in una sorta di fantasia da libero commercio senza confini e senza tasse. Non mancherà però una parte ludica più vera, con eventi in gioco per competere con altri giocatori per le classifiche e “grossi premi”, anche se al momento è tutto completamente avvolto dal mistero.

“In un mondo dove tutto è progettato dai giocatori, le loro città possono essere fantastiche oppure minimali, oppure cambiare colori e così via”, si legge nella press release di Legacy. Il gioco è previsto per il 2022, ma al momento non si conosce ancora la data di uscita esatta. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito.