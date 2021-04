Valheim diventa Fable 2 in questa fantastica creazione

Su Valheim ne abbiamo già viste e sentite a bizzeffe. Il sandbox survival a tema vichingo è diventato un vero e proprio fenomeno da tenere d’occhio in cui gli appassionati possono perdersi nel vasto e personalizzabile mondo di gioco. Una delle attività preferite dagli appassionati del titolo è sicuramente la possibilità di dare vita a tutta una serie di creazioni ispirate anche da altri mondi virtuali visti e visitati in molteplici altri videogiochi di ogni genere.

Quel che ha ispirato la recente creazione dell’utente conosciuto online con il nickname “GH05T” è una delle architetture più iconiche di Fable 2: il castello di Fairfax. Il fan in questione, ha postato su Reddit tutta una serie di screenshots che mettono in risalto l’impetuosità della sua creazione che, a vedere la dimensione e la cura con cui è stata realizzata, potrebbe avergli portato via parecchio tempo.

Il creatore ha anche affermato che è possibile visitare l’interno del castello, e che la sua creazione non si limita ad emulare la parte esterna. L’utente, inoltre, ha voluto dare maggiore risalto alla propria creazione caricando un video su YouTube che mostra una vista a 360° del progetto completato su Valheim. Ci viene fatto anche sapere che il castello è stato posizionato sulla montagna più alta del seed della sua partita, nella parte nord della mappa.

Il successo totalmente inaspettato di Valheim sta reggendo ancora molto bene. Sebbene il titolo non stia facendo registrate i folli numeri del periodo della sua uscita, il gioco ancora in accesso anticipato ha saputo costruirsi e tenersi una bella fetta di giocatori, tanto che in molti affiancano il titolo vichingo al sempre verde Minecraft.