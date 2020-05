Offerte videogiochi Nintendo Switch, le migliori su Amazon

Innegabile come, nonostante un inizio leggermente in salita, Nintendo Switch sia poi riuscita ad imporsi prepotentemente sul mercato come una delle console più interessanti e complete del momento. Impossibile, difatti, rimanere indifferenti davanti ad una piattaforma di gioco tanto versatile quanto ricolma di ottime idee. A rendere il prodotto di Nintendo veramente irrinunciabile sono stati però nel corso dei mesi e degli anni soprattutto i videogiochi, con il celebre publisher nipponico che ha sfornato esclusive di altissima qualità, come The Legend of Zelda Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, in una quantità impressionante. Purtroppo Nintendo, oltre che essere celebre per la grande qualità dei propri titoli, è famosa anche per un prezzo medio dei videogiochi che tende difficilmente a decrescere. Fortunatamente su Amazon molti di essi sono disponibili ad un prezzo più che interessante, permettendoci così di recuperare qualche intrigante capolavoro per Nintendo Switch risparmiando al contempo anche qualche decina di euro.

Ad essere attualmente in offerta su Amazon sono veramente tanti titoli per Nintendo Switch, compresi anche i capolavori di cui prima come The Legend of Zelda Breeath of the Wild o opere recentissime e dal grande interesse come Animal Crossing New Horizons. In tale lista fa capolino poi anche un preordine, con Paper Mario The Origami King che è prenotabile fin da ora con ben 10 euro di sconto rispetto al prezzo di listino. Non mancano infine ovviamente anche titoli di terze parti, come il sempreverde FIFA 20 e Final Fantasy XII The Zodiac Age. Potete trovare le migliori offerte sui videogiochi Nintendo Switch su Amazon comodamente nel nostro elenco qui sotto.

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!