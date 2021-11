Il nuovo gioco di Kirby è più vicino di quanto pensiate

Annunciato nel corso del Nintendo Direct di settembre, Kirby e la terra perduta è previsto per i primi mesi del 2022. Nonostante non ci sia ancora una data di lancio, oggi ci è arrivata un’indicazione molto particolare e precisa, che potrebbe confermare come in realtà il gioco sia praticamente pronto per il debutto. Non si tratta di una notizia ufficiale, ovviamente, ma potrebbe essere davvero la prova definitiva che il gioco non verrà rimandato.

Andiamo con ordine: Nintendo non ha mai dichiarato la data di uscita di Kirby e la terra perduta. Il colosso nipponico, infatti, si è limitato ad annunciare solamente la finestra di lancio, ad oggi fissata per la primavera del 2022. Non ci è stato ancora dato modo di vedere ulteriore materiale, ad esclusione del primo trailer lanciato a settembre, ma l’ESRB, l’ente di valutazione e rating dei videogiochi ha già inserito il titolo nel suo database, attribuendogli la classica E, che in Italia e Europa si può attribuire al 3+ come minimo di età consigliabile per giocare.

Cosa significa tutto ciò? Che probabilmente, con un rating già tra le mani, Kirby e la terra perduta sarà oramai prossimo alla release. Nintendo infatti ha solo confermato la finestra di lancio, ma visto che l’ESRB ha già dato un rating al titolo è molto probabile che quella finestra non verrà rimandata e spostata. Secondo alcuni, il gioco potrebbe inoltre debuttare tra marzo e aprile del prossimo anno.

Kirby and the Forgotten Land was rated by the ESRB today, which means the game is likely already finished (or close to it). pic.twitter.com/YvVGxsfG9s — Stealth (@Stealth40k) November 19, 2021

Se venisse confermata l’uscita tra marzo e aprile, dunque, si potrebbe trattare di una delle release più veloci della casa di Kyoto. Tra il momento dell’annuncio del nuovo videogioco di Kirby e la sua commercializzazione, a quel punto sarebbero passati solamente tra i sei e i sette mesi. Ovviamente, come di consueto in questi casi, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze: sarà necessario infatti attendere comunicazioni ufficiali da parte di Nintendo per scoprire quando il gioco sarà effettivamente disponibile in tutto il mondo.