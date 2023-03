Al di là della data di uscita vera e propria, non sappiamo moltissimo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Il nuovo gioco della serie, successore di quel Breath of the Wild (che potete recuperare su Amazon) è probabilmente uno dei giochi più attesi da parte dei giocatori che hanno in casa Nintendo Switch, ma il colosso nipponico è stato fino a oggi decisamente avaro.

Ad anticipare alcuni dettagli sul gioco ci ha pensato il suo producer, ovvero Eiji Aonuma, durante una chiacchierata con Famitsu. Chiaramente Aonuma non è entrato nei particolari, ma ha comunque deciso di anticipare alcune novità in merito, pur restando decisamente molto vago. “Nel sequel, il gameplay influenzerà direttamente alcuni cambiamenti”, le parole del producer dichiarate durante l’intervista con la testata giornalistica giapponese.

Pur essendo ovviamente dichiarazioni da prendere con le pinze, soprattutto considerando che molto spesso traducendo dal giapponese all’inglese si perdono dei dettagli, secondo alcuni giornalisti e utenti quello a cui si sta riferendo il producer potrebbe essere il crafting e la possibilità di creare costruzioni in tutto Hyrule. Chiaramente per scoprire ulteriori dettagli in merito sarà necessario attendere ancora qualche mese, fino alla disponibilità del gioco (o in alternativa aspettare le recensioni, che dovrebbero arrivare a ridosso del lancio del nuovo gioco).

Le parole di Eiji Aonuma riflettono comunque la volontà di Nintendo di provare a proporre qualcosa di diverso. Seppur anche con minime differenze, appare chiaro che il colosso nipponico lavori per poter aggiungere sempre qualcosa di nuovo ai suoi sequel. Vi ricordiamo che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023, in esclusiva su Nintendo Switch. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

