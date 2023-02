In arrivo il 12 maggio 2023, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sarà probabilmente l’ultima, grande esclusiva di Nintendo Switch. Questo non significa però che il supporto alla console sarà interrotto dopo l’uscita del titolo (anzi, probabilmente usciranno ancora diversi giochi) e che soprattutto la prossima avventura di Link resterà senza nessun tipo di supporto. Come riportato online, infatti, Nintendo sarebbe già al lavoro sui contenuti aggiuntivi.

Sul sito ufficiale del gioco, infatti, è presente una nota che rivela l’esistenza di questi contenuti. La natura dei DLC non è però stata ancora svelata. Siamo d’altronde ancora ben lontani dalla scoperta di che tipo di supporto post lancio sarà dato al prossimo gioco della serie Zelda. E già in passato la stessa Nintendo aveva dichiarato che il gioco avrebbe goduto di alcuni contenuti extra, ma ora abbiamo una conferma ulteriore.

Nintendo è solita dare un grande supporto ai suoi giochi. Breath of the Wild, per esempio, ha ricevuto due DLC, mentre Mario Kart 8 è al momento il titolo con più contenuti aggiuntivi pubblicati su Nintendo Switch, visto il grande supporto ricevuto a distanza di diversi anni dal lancio ufficiale del gioco. Difficile dunque immaginare uno scenario diverso, soprattutto per una IP come Zelda, che ha saputo nel corso degli anni essere identificata come una sorta di marchio per i prodotto del colosso nipponico.

Non ci resta che attendere gli annunci sulla natura dei contenuti dei DLC di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Come abbiamo scritto in apertura della notizia, il gioco sarà disponibile a partire dal 12 maggio 2023 su Nintendo Switch: se non l’avete ancora fatto potete prenotare la vostra copia su Amazon. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

