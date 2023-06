I tempi di attesa per Elder Scrolls 6 stanno facendo impazzire i fan della saga, ma per fortuna di tutti gli appassionati là fuori c’è un gruppo di sviluppatori che sta portando avanti da diversi anni un progetto davvero intrigante: utilizzare il motore grafico di Skyrim per ricostruire interamente Oblivion e dargli una nuova vita – ovviamente il progetto si chiama ‘Skyblivion‘, mentre la data di rilascio è ipotizzata per l’inizio del 2025.

Nelle ultime ore il team di Skyblivion ha rilasciato un nuovo, corposo aggiornamento sullo stato dei lavori: la mappa del mondo di Oblivion è stata riprodotta, così come tantissime location con i relativi interni, molte quest sono già pronte così come tanti asset 3D che servono a dare vita al mondo fantastico di Elder Scrolls.

Le regioni che compongono il mondo di Oblivion sono in tutto 9, e 6 di queste sono già pronte, e all’interno di queste regioni si trova una gran quantità di piccoli borghi e punti di interesse: in totale sulla mappa ci sono 4391 celle da riempire con contenuti di vario tipo, e al momento il team ne ha completate 3632.

Stando a quanto comunicato, circa il 40% degli interni degli edifici è stato completato, mentre dei 2500 oggetti 3D presenti nel gioco ne restano ancora più di 600 da ricostruire; il team afferma che quando può prende a piene mani da Skyrim, ma tanti oggetti non hanno le dimensioni giuste e vanno ricostruiti da zero.

Delle 199 quest presenti nel gioco base, la metà sono già giocabili e il resto va completato; solo una volta completato il progetto del gioco base, il team di dedicherà ai DLC per aumentare ulteriormente i contenuti giocabili.

Oltre a un bel video che ci mostra i progressi tecnici fatti dal team di sviluppo, il team di Skyblivion ha inserito sul proprio sito un form di contatto per volontari che volessero partecipare allo sviluppo del gioco: lo trovate a questo link.