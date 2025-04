TES IV: Oblivion Remake è vicinissimo, ecco quando potrebbe arrivare

La community di appassionati di Elder Scrolls è in fermento da settimane. Dopotutto le voci su un possibile remake di Oblivion, celebre capitolo della saga rilasciato nel 2006, continuano a rincorrersi sul web con intensità crescente. Secondo le ultime indiscrezioni, confermate da diverse fonti, l'attesissimo progetto potrebbe arrivare sul mercato con un "shadowdrop" - un lancio a sorpresa senza preavviso - nella settimana del 21 aprile, subito dopo la conclusione dell'evento anniversario di Elder Scrolls Online.

Jeff Grubb, noto insider del settore videoludico, ha recentemente corroborato questa ipotesi dichiarando: "Aggiorniamo la situazione su Oblivion e il suo shadowdrop. La settimana del 21 aprile, la prossima settimana, essenzialmente. Ho ricevuto conferme separate che sarà così." Questa dichiarazione ha dato nuova credibilità a voci che circolavano già da tempo negli ambienti più informati.

La storia di questi rumor ha avuto un percorso tutt'altro che lineare. Inizialmente, l'insider conosciuto come "Detective Seeds" aveva indicato il 3 aprile come possibile data di lancio. Successivamente, lo stesso aveva corretto il tiro spostando la finestra temporale alla settimana del 21 aprile, specificando che il gioco sarebbe arrivato dopo la conclusione dell'evento anniversario di ESO.

Il presunto remake in Unreal Engine 5 sarebbe in sviluppo presso Virtuous Games, e secondo le indiscrezioni non si tratterebbe di un semplice restyling grafico ma di una completa ricostruzione del titolo originale. Le voci parlano di sostanziali miglioramenti ai sistemi di combattimento e alle meccaniche di gioco, mantenendo però intatta l'essenza dell'avventura che ha conquistato milioni di giocatori quasi due decenni fa.

Nonostante il moltiplicarsi delle indiscrezioni, da parte di Bethesda e Microsoft regna un silenzio assordante. Non sappiamo ancora su quali piattaforme il gioco verrà rilasciato, quale sarà il suo prezzo di lancio o come apparirà visivamente. Questo vuoto informativo ha creato terreno fertile per speculazioni di ogni tipo, alcune più credibili di altre.

Nate The Hate, altro insider rispettato nel settore, aveva precedentemente indicato aprile come mese in cui avremmo ricevuto "notizie" sul remake di Oblivion, suggerendo che la data di uscita potrebbe essere anticipata rispetto "all'obiettivo originale di giugno". Se consideriamo che aprile viene prima di giugno, questa previsione sembra allinearsi con gli ultimi aggiornamenti forniti da Jeff Grubb.

Un ritorno alle terre di Cyrodiil

Per molti appassionati, Oblivion rappresenta un capitolo fondamentale nella storia non solo della serie Elder Scrolls, ma dei giochi di ruolo in generale. Ambientato nella provincia imperiale di Cyrodiil, il gioco ha introdotto innovazioni significative rispetto al predecessore Morrowind, con un mondo aperto più accessibile e un sistema di gameplay che ha saputo conquistare anche il pubblico meno avvezzo al genere.

Un remake moderno in Unreal Engine 5 potrebbe rappresentare l'occasione perfetta per rivisitare quelle terre con il livello di dettaglio e le possibilità tecniche offerte dall'hardware contemporaneo. La prospettiva di esplorare nuovamente la Città Imperiale, le foreste di Cyrodiil o i portali di Oblivion con una grafica completamente rinnovata è certamente allettante per i veterani della serie quanto per i nuovi giocatori.

Se le voci si rivelassero fondate, potremmo trovarci di fronte a una strategia di marketing non convenzionale: un lancio a sorpresa di un titolo di tale calibro rappresenterebbe una mossa audace in un'industria dove le campagne promozionali durano tipicamente mesi, se non anni. D'altra parte, Bethesda non è nuova a questo tipo di approccio, come dimostrato dal lancio di Fallout Shelter annunciato e rilasciato nello stesso giorno durante l'E3 2015.

Non resta che attendere la prossima settimana per scoprire se queste voci si concretizzeranno in un annuncio ufficiale o se dovremo pazientare ancora prima di tornare a esplorare le terre di Cyrodiil in una veste completamente rinnovata.