In che ordine si giocano gli Assassin's Creed? | La guida definitiva

La serie di Assassin's Creed è una delle saghe videoludiche più iconiche e longeve, amata da milioni di giocatori in tutto il mondo. Con la sua combinazione unica di narrazione storica e azione avvincente, la serie ha esplorato varie epoche e luoghi, permettendo ai giocatori di immergersi in ambientazioni storiche dettagliate e affascinanti. Tuttavia, con così tanti titoli disponibili, può essere difficile sapere da dove iniziare. Niente paura, però: in questo articolo ti forniremo due elenchi cruciali per orientarti sull'ordine in cui giocare agli Assassin's Creed: l'ordine di rilascio dei giochi e l'ordine cronologico della storia.

Che tu sia un neofita o un veterano della serie, questi elenchi ti aiuteranno a navigare nell'epopea degli Assassini e dei Templari in attesa del nuovo Assassin's Creed Shadows.

Ordine di rilascio degli Assassin's Creed

Per coloro che preferiscono seguire la serie così come è stata concepita e rilasciata, ecco l'ordine di rilascio dei giochi di Assassin's Creed:

Assassin's Creed (2007) Assassin's Creed II (2009) Assassin's Creed Brotherhood (2010) Assassin's Creed Revelations (2011) Assassin's Creed III (2012) Assassin's Creed IV: Black Flag (2013) Assassin's Creed Rogue (2014) Assassin's Creed Unity (2014) Assassin's Creed Syndicate (2015) Assassin's Creed Origins (2017) Assassin's Creed Odyssey (2018) Assassin's Creed Valhalla (2020) Assassin's Creed Mirage (2024)

Giocare i titoli nell'ordine di rilascio ti permetterà di vedere come la serie è evoluta nel tempo, con miglioramenti grafici, di gameplay e narrativi che riflettono i progressi tecnologici e creativi di Ubisoft.

Ordine cronologico della storia di Assassin's Creed

Se invece sei più interessato a seguire la storia dell'universo di Assassin's Creed secondo l'ordine degli eventi storici in cui i giochi sono ambientati, ecco l'ordine cronologico:

Assassin's Creed Odyssey (Antica Grecia, 431–422 a.C.) Assassin's Creed Origins (Antico Egitto, 49–44 a.C.) Assassin's Creed Mirage (IX secolo, Baghdad) Assassin's Creed Valhalla (Inghilterra e Scandinavia, 873–878 d.C.) Assassin's Creed (Terra Santa, 1191) Assassin's Creed II (Italia, 1476–1499) Assassin's Creed Brotherhood (Italia, 1499–1507) Assassin's Creed Revelations (Costantinopoli, 1511–1512) Assassin's Creed IV: Black Flag (Caraibi, 1715–1722) Assassin's Creed Rogue (America del Nord, 1752–1761) Assassin's Creed III (America del Nord, 1754–1783) Assassin's Creed Unity (Francia, 1789–1794) Assassin's Creed Syndicate (Londra, 1868)

Questo ordine ti permette di vivere la trama di Assassin's Creed in maniera lineare, seguendo l'evoluzione storica e cronologica degli eventi e dei personaggi. È un viaggio affascinante attraverso le epoche, che ti farà apprezzare l'attenzione al dettaglio e la ricchezza delle ambientazioni storiche ricreate dalla serie.

Insomma, che tu scelga di seguire l'ordine di rilascio o quello cronologico della storia, la serie di Assassin's Creed offre un'avventura epica attraverso il tempo. Ogni gioco presenta storie uniche e ambientazioni dettagliate, tutte legate dal filo conduttore della lotta secolare tra Assassini e Templari. Buona avventura!