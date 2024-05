Assassin's Creed Shadows è il nuovo capitolo della celebre saga di Ubisoft, ambientato nel Giappone feudale durante il periodo Azuchi-Momoyama (1573-1603). Si tratta di una delle uscite più attese del 2024 e se, dopo aver visto il trailer, ne siete stati incuriositi, siete nel posto giusto: in questo articolo troverete tutte le informazioni che dovete sapere su Assassin's Creed Shadows!

Di seguito troverete, infatti, un elenco con tutti gli articoli che abbiamo pubblicato o che stiamo producendo oltre che tante altre informazioni sul gioco, cosicché tutte le vostre risposte possano trovare una domanda. Inoltre, dato che Ubisoft fornirà ulteriori informazioni nel corso dei prossimi mesi, vi invitiamo a salvare questa pagina e tornarci periodicamente così da scoprire le novità.

Assassin's Creed Shadows, tutto quello che devi sapere

Cos'è Assassin's Creed Shadows?

Assassin's Creed Shadows è il nuovo capitolo della celebre serie sviluppato da Ubisoft Quebec, noti per Assassin's Creed Odyssey. Ambientato nel Giappone del XVI secolo, durante un periodo di tumultuose trasformazioni, il gioco esplora una nazione in lotta per unificarsi tra conflitti interni, influenze straniere ed emergenti gruppi di potere.

Quando esce e su che piattaforme?

Assassin's Creed Shadows è previsto per il 15 novembre 2024 e sarà disponibile per PC, Xbox Series X|S e PS5.

Trailer

Chi sono i protagonisti?

La trama di Assassin's Creed Shadows segue due protagonisti complementari: Yasuke, un guerriero africano diventato samurai sotto il potente daimyo Oda Nobunaga, e Naoe, una shinobi della provincia di Iga e figlia di un famoso ninja.

Inizialmente su fronti opposti, Yasuke e Naoe si uniscono per perseguire la giustizia e contribuire a plasmare una nuova era per il Giappone. Il gioco promette di esplorare eventi storici cruciali, come la devastazione di Iga a opera delle forze di Nobunaga, con i protagonisti che incontrano varie figure storiche di rilievo durante il loro viaggio, evolvendo personalmente lungo il percorso.

Com'è il gameplay di Assassin's Creed Shadows?

Open world

L'open world di Assassin's Creed Shadows offre un vasto territorio da esplorare, che comprende città, villaggi, foreste, montagne e templi. All'interno di questa vasta mappa, i giocatori potranno esplorare diverse regioni basate sulle reali province del Giappone, tra cui Iga, Arima e Omi: ogni luogo sarà ricco di dettagli storici e culturali, consentendo ai giocatori di immergersi completamente nell'atmosfera dell'epoca. Ciascun ambiente è, infatti, progettato per fornire una sensazione autentica del Giappone feudale, con architetture tradizionali, paesaggi mozzafiato e una miriade di personaggi non giocanti che abitano il mondo.

Per quanto riguarda le dimensioni dell'open world di Assassin's Creed Shadows, sviluppato con una versione aggiornata dell'engine Anvil, Ubisoft ha indicato che la mappa sarà approssimativamente delle stesse dimensioni di quella di Assassin's Creed Origins.

Esplorazione dinamica con parkour

L'esplorazione del mondo di gioco è resa dinamica, come sempre nella serie di AC, grazie al parkour, che consente ai giocatori di muoversi agilmente attraverso gli ambienti. Saltare tra i tetti delle case, arrampicarsi sugli alberi e attraversare fiumi aggiunge un elemento di verticalità al gioco, consentendo ai giocatori di scoprire segreti nascosti e punti di osservazione strategici.

Attività da completare

Oltre alla trama principale, Assassin's Creed Shadows offre numerose missioni secondarie e attività da completare. I giocatori possono, per esempio, aiutare i contadini, sconfiggere bande di briganti, partecipare a tornei di arti marziali e investigare su cospirazioni. Queste attività offrono un'opportunità per esplorare ulteriormente il mondo di gioco e guadagnare ricompense aggiuntive.

Gestione della reputazione e interazioni NPC

Le azioni dei giocatori avranno un impatto sulla loro reputazione all'interno del gioco: potrete scegliere se essere un eroe rispettato o un'ombra misteriosa, e questa reputazione influenzerà le interazioni con gli NPC e le fazioni presenti nel mondo di gioco. La gestione della reputazione aggiunge, dunque, un elemento di scelta morale e conseguenze alle azioni svolte durante l'avventura.

La rete di spie

Un aspetto intrigante del gameplay di Assassin's Creed Shadows sarà la possibilità di costruire una propria rete di spie, fondamentale per ottenere informazioni cruciali sui bersagli e sfruttare le loro specialità a nostro vantaggio.

Secondo quanto dichiarato da Ubisoft:

«Viaggia nel mondo, esplora e osserva l'ambiente circostante per ottenere preziose informazioni. Costruisci la tua rete di spie per estendere i tuoi occhi e le tue orecchie ovunque, permettendoti di scoprire nuove aree o individuare la posizione dei tuoi bersagli. Durante il tuo cammino, avrai l'opportunità di reclutare nuovi alleati e sfruttare le loro abilità uniche per completare le tue missioni».

Sembra che sarà presente anche un nascondiglio, un luogo centrale che funge da hub dove sarà possibile incontrare i nostri alleati e interagire con loro. Resta da vedere se questa struttura funzionerà in modo simile al villaggio presente in Assassin's Creed Valhalla, servendo da punto di riferimento per il giocatore e offrendo opportunità di sviluppo e personalizzazione.

Ciclo giorno/notte e condizioni atmosferiche

Il gioco presenta un ciclo giorno/notte realistico e varie condizioni atmosferiche che influenzano l'esperienza di gioco. Durante le missioni stealth o di infiltrazione, ad esempio, i giocatori possono approfittare dell'oscurità della notte per muoversi più furtivamente, mentre le condizioni meteorologiche come la pioggia possono influenzare la visibilità e il comportamento degli NPC.

Come funziona la sincronizzazione in Assassin's Creed Shadows?

Ubisoft ha confermato che in Assassin's Creed Shadows non sarà presente la meccanica che permetteva di controllare un uccello alleato del protagonista, una sorta di "drone" che ci consentiva di esaminare gli scenari dall'alto. In questo nuovo titolo, infatti, sarà compito del giocatore esplorare la mappa in prima persona.

La sincronizzazione, anch'essa, subirà una modifica significativa: non ci saranno più torri o vette da scalare per rivelare tutti i punti di interesse di un'area. Invece, i giocatori dovranno arrampicarsi su specifici checkpoint per ottenere una panoramica dell'area sottostante, cercando personalmente i punti di interesse. Questo approccio richiama alla mente dinamiche simili a quelle presenti in giochi come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, dove durante la discesa era necessario studiare attentamente ogni possibile punto e annotarlo sulla mappa.

Anche se i punti di sincronizzazione saranno ancora presenti, fungendo da checkpoint per il viaggio rapido, Ubisoft ha dichiarato l'intenzione di ridurre il numero di icone sulla mappa per evitare di appesantire l'esperienza di gioco. Questa scelta riflette un impegno da parte dello sviluppatore a mantenere l'esperienza di gioco focalizzata sull'esplorazione e sull'immersione, riducendo al contempo l'interfaccia sovraccarica e mantenendo una sensazione di scoperta e avventura autentica.

Come funzionano i due personaggi?

In Assassin's Creed Shadows, i giocatori avranno l'opportunità di incarnare due personaggi principali distinti: Yasuke e Naoe Fujibayashi. Yasuke è un africano al servizio di Oda Nobunaga, mentre Naoe è una donna giapponese addestrata come ninja e assassina. Ognuno di loro offre uno stile di gioco unico e una prospettiva diversa sulla storia; questa scelta di Ubisoft di inserire due protagonisti aggiunge profondità alla trama e consentirà ai giocatori di sperimentare il mondo del gioco da angolazioni diverse.

Le caratteristiche dei due protagonisti offrono ai giocatori la flessibilità di passare liberamente da uno all'altro: questa dinamica consente di decidere con quale personaggio affrontare una missione, ampliando le possibilità di giocare secondo le proprie preferenze. Tuttavia, è stato confermato che saranno disponibili anche delle missioni uniche per ogni personaggio, seguendo una struttura simile ai classici Tenchu, in cui le missioni erano specifiche per il protagonista scelto per la storia.

Quali sono le caratteristiche di Yasuke?

Il gameplay varierà significativamente a seconda del personaggio scelto: Yasuke, il samurai pesantemente armato e corazzato, si distingue per la sua forza bruta e la letalità della sua lama, rendendolo meno incline allo stealth ma più adatto al combattimento diretto.

Come illustrato da Ubisoft:

«Nei panni del carismatico samurai Yasuke, colpisci gli avversari con potenza e precisione letali. Sfrutta le sue abilità votate al combattimento per attaccare i tuoi nemici, parare o respingere i loro attacchi, così da sconfiggerli. Impara a padroneggiare un vasto arsenale di armi a tua disposizione (come katana, kanabō, archi, naginata e tanto altro) e libera il Giappone dai suoi oppressori».

Il gameplay di Yasuke si concentrerà, dunque, principalmente sul combattimento ravvicinato, sebbene possa avere anche accesso ad armi a medio raggio, e sulla capacità di parare i colpi avversari per passare all'attacco. La sua potenza e la sua abilità nel maneggiare un vasto arsenale di armi tradizionali lo rendono una forza formidabile sul campo di battaglia.

Quali sono le caratteristiche di Naoe?

Per quanto riguarda Naoe, Ubisoft la descrive come un'irriverente, agile e furtiva shinobi, la cui abilità nel confondere i nemici e sfruttare l'ambiente è una parte essenziale del suo gameplay. Utilizzando rumori, luci e ombre a suo vantaggio, Naoe distrae le guardie con kunai, shuriken e fumogeni, si infiltra nelle basi nemiche grazie al rampino e alle sue abilità di corsa acrobatica, per poi eliminare i suoi obiettivi con la lama celata.

Il suo stile di gioco è quindi incentrato sullo stealth, sulla velocità e sull'abilità nell'essere un'assassina, in contrasto con l'approccio più viscerale e "pesante" di Yasuke. A differenza del samurai, Naoe non può eseguire parry e parate, ma si muove rapidamente per schivare gli attacchi e può attaccare furtivamente dall'ombra. Inoltre, dovrebbe avere a disposizione un'arma per immobilizzare i nemici, legandoli per impedire loro di allontanarsi durante uno scontro.

Combattimento e abilità speciali

Il sistema di combattimento di Assassin's Creed Shadows è stato progettato per essere fluido e tattico, offrendo ai giocatori una vasta gamma di armi tradizionali giapponesi come spade, archi e shuriken. Entrambi i protagonisti, Yasuke e Naoe, hanno abilità speciali uniche: Yasuke può sfruttare la sua forza sovrumana, mentre Naoe è esperta in tecniche stealth e assassine. Queste abilità consentono ai giocatori di affrontare le sfide in modi diversi, offrendo una varietà di approcci strategici durante il gioco.

Un'interessante novità riguarda l'armatura dei nemici, che si deteriorerà durante i combattimenti. Colpendo ripetutamente l'armatura di un avversario, questa alla fine cederà, permettendovi di infliggere danni diretti. Al momento non è chiaro se questo meccanismo si applicherà anche all'armatura di Yasuke.

Personalizzazione e progressione dei personaggi

I giocatori avranno la possibilità di migliorare le abilità dei loro personaggi, sbloccare nuove mosse e personalizzare l'equipaggiamento. Raccogliere risorse, completare sfide e trovare maestri per apprendere nuove tecniche contribuirà alla progressione dei personaggi e al potenziamento delle loro capacità.

Il sistema di crescita dei personaggi ritorna, infatti, con gli alberi di abilità specifici per ciascuna arma, che si potenziano man mano che vengono utilizzate, e la possibilità di sbloccare abilità uniche per i personaggi attraverso la ricerca di collezionabili. Entrambi i protagonisti, Yasuke e Naoe, avranno il proprio albero di abilità e un equipaggiamento distintivo, anche se condivideranno i punti esperienza accumulati e le risorse raccolte.

La personalizzazione avrà un ruolo significativo, con la possibilità di modificare l'aspetto della propria katana secondo le preferenze del giocatore. Inoltre, i tagli delle lame saranno rappresentati in modo realistico e lasceranno segni sulle ambientazioni, aggiungendo un elemento di realismo e immersione nell'esperienza di gioco.