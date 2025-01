Indiana Jones e l'Antico Cerchio: ora sappiamo in quanti lo hanno giocato e non sono tanti

Indiana Jones e l'Antico Cerchio (acquistabile su Amazon), il nuovo gioco di MachineGames basato sulla famosa licenza LucasFilm, ha raggiunto i 4 milioni di giocatori nelle prime settimane dal lancio. Il titolo, distribuito su Xbox Game Pass, ha contribuito significativamente alla crescita del servizio nell'ultimo trimestre fiscale di Microsoft.

Va comunque detto che il numero non sembra così elevato come ci si poteva aspettare. Con oltre 25 milioni di abbonati (almeno), solo quattro milioni hanno dato la possibilità al gioco di Bethesda. Inoltre, è probabile che le vendite del gioco siano, in questo momento, davvero molto basse. Ricordiamo che il gioco è disponibile su PC, Xbox Series X|S e cloud e arriverà in primavera su PS5 e forse Nintendo Switch 2.

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha commentato, affermando di aver visto una "risposta estremamente positiva" e sottolineando come Indiana Jones e l'Antico Cerchio sia stato uno dei fattori chiave della crescita di Xbox, insieme a Call of Duty: Black Ops 6. Parole che non dubitiamo, ma che ci lasciano un po' straniti considerando quanto abbiano fatto altri titoli come Starfield.

L'impatto commerciale del titolo sarà ulteriormente valutato dopo il suo lancio su PS5, previsto per la primavera. Nel frattempo, i fan possono attendersi la prima espansione intitolata "L'Ordine dei Giganti", annunciata per i prossimi mesi.

A ogni modo Indiana Jones, pur essendo un ottimo gioco, non può certamente considerarsi come un "system seller", di conseguenza occorrerà attendere prodotti come DOOM o Fable, per capire l'effettiva crescita del servizio. Intanto, dicembre 2024, l'azienda si è infatti posizionata come publisher numero uno al mondo, consolidando la sua presenza nel mercato dei videogiochi.