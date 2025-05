Il confine tra digitale e reale diventa sempre più sottile, trasformando radicalmente il modo in cui viviamo, interagiamo e ci intratteniamo. È questa la filosofia che animerà la prossima edizione di Milan Games Week & Cartoomics, in programma dal 28 al 30 novembre 2025 nei padiglioni di Fiera Milano (Rho). L'evento, che lo scorso anno ha registrato oltre 125.000 presenze, punta a consolidarsi come punto di riferimento europeo per gli appassionati di videogiochi, fumetti, manga e cultura pop in tutte le sue espressioni.

Una manifestazione che, forte dei numeri in costante crescita, quest'anno potrà contare anche sul supporto istituzionale del Comune di Milano e della Regione Lombardia, segnando un importante riconoscimento del valore culturale e sociale dell'iniziativa.

Per la prima volta nella sua storia, Milan Games Week & Cartoomics trascenderà i confini della fiera per abbracciare l'intera città. Il Comune di Milano, infatti, ha annunciato un calendario di eventi diffusi che, da agosto a novembre, porteranno la cultura pop in diversi quartieri attraverso laboratori, incontri e iniziative formative. "Siamo felici di sostenere quest'anno Milan Games Week & Cartoomics", ha dichiarato Martina Riva, assessore allo sport, turismo e politiche giovanili del Comune di Milano, "un evento che porta in città decine di migliaia di appassionati e che si conferma un riferimento per le nuove generazioni".

OnLife: quando reale e digitale si fondono in un'unica esperienza

"OnLife" è il tema scelto per l'edizione 2025, un concetto che rappresenta la progressiva fusione tra mondo reale e digitale che caratterizza la nostra quotidianità. Il key visual dell'evento, realizzato dal rinomato artista Marco Checchetto (attualmente impegnato nel rilancio della testata Ultimate Spider-Man con Jonathan Hickman), cattura perfettamente questa visione di una realtà ibrida, dove tecnologia e umanità non sono più entità separate ma coesistono in un flusso continuo.

La scelta del tema riflette un cambiamento profondo nella società contemporanea, dove ogni aspetto della vita – dalle relazioni personali al lavoro, passando per l'intrattenimento – si sviluppa simultaneamente in dimensioni fisiche e virtuali. La cultura pop, con la sua capacità di anticipare e interpretare i cambiamenti sociali, diventa così il terreno ideale per esplorare queste nuove forme di identità e creatività.

Non solo un evento fieristico, dunque, ma un vero e proprio laboratorio di idee e tendenze che riflette l'evoluzione del rapporto tra esseri umani e tecnologia. "Fandango Club Creators è partner di Fiera Milano nella quotidiana costruzione e sviluppo di questo evento che – da sempre – non cerca di inseguire altri modelli, ma punta su un'identità unica", ha spiegato Marco Moretti, Presidente di Fandango Club, evidenziando l'approccio originale della manifestazione.

Anche Regione Lombardia ha riconosciuto il valore innovativo dell'iniziativa, decidendo di coinvolgere tutti gli atenei lombardi. "La ricerca e l'innovazione sono fondamentali per la crescita di questo settore", ha sottolineato Alessandro Fermi, assessore regionale a Università, Ricerca e Innovazione, "l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale, per esempio, consente di creare personaggi non giocanti con comportamenti realistici, migliorando l'interazione del giocatore".

Francesco Conci, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, ha confermato l'importanza strategica dell'evento: "La crescita e il successo di Milan Games Week & Cartoomics si rispecchiano perfettamente nel costante aumento di visitatori registrato nelle scorse edizioni. Questo percorso di crescita vede impegnata Fiera Milano che vuole ancor più affermarsi come organizzatore e produttore di eventi esperienziali, capaci di intercettare le passioni contemporanee".

Star internazionali e talenti emergenti: un cast d'eccezione

L'edizione 2025 si preannuncia ricca di ospiti di calibro internazionale. Oltre a Marco Checchetto, autore del key visual, sono già stati confermati nomi di grande prestigio dal mondo del fumetto, dei videogiochi e dell'entertainment. Brian M. Bendis, figura centrale nella creazione dell'Ultimate Universe Marvel, incontrerà i fan insieme a Peach Momoko, artista giapponese che ha recentemente firmato la nuova collana Marvel Comics Ultimate X-Men.

Dal Giappone arriverà anche Hitoshi Sakimoto, celebre compositore di colonne sonore per videogame iconici come Final Fantasy Tactics e Final Fantasy XII. Per la prima volta in assoluto, Milan Games Week & Cartoomics ospiterà Eric Monacelli, Executive Producer di Marvel Games, che ha coordinato lo sviluppo di titoli di enorme successo come Marvel's Spider-Man e Marvel's Guardians of the Galaxy.

La lista degli ospiti include anche Paul Azaceta, disegnatore statunitense noto per il suo lavoro su Punisher Noir e Conan il Barbaro, Lee "Jimmy" Ji-Min, autrice del webtoon Navillera (diventato una serie Netflix), e C.B. Cebulski, Editor In Chief di Marvel Comics, scopritore di talenti come Sara Pichelli e lo stesso Checchetto.

L'apertura della biglietteria ufficiale segna l'inizio del conto alla rovescia verso questo imperdibile appuntamento. Per l'edizione 2025 sono state introdotte importanti novità nell'offerta al pubblico, con diverse tipologie di ticket pensate per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più vasto e diversificato. I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale.

Milan Games Week & Cartoomics si conferma così non solo come vetrina delle ultime novità in ambito videoludico e fumettistico, ma come vero e proprio fenomeno culturale capace di interpretare e anticipare le tendenze della società contemporanea, dove il confine tra online e offline diventa sempre più sfumato. Un evento che, edizione dopo edizione, riflette l'evoluzione dell'intrattenimento e il modo in cui tecnologia e creatività si fondono per dare vita a nuove forme di espressione artistica e culturale.