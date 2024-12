Indiana Jones e l'Antico Cerchio, guida a tutti i manufatti perduti

In Indiana Jones e l'Antico Cerchio uno degli collezionabili principali è rappresentato dai manufatti perduti di Europa, Africa e Asia. Ogni manufatto è unico ed è nascosto in luoghi remoti o protetti da enigmi: in totale sono 15, e se ne trovano 5 per ognuna delle tre ambientazioni principali del gioco. Ebbene, in questa guida vi spiegheremo dove trovarli tutti, così da sbloccare anche l'obiettivo correlato.

Manufatti Perduti d'Europa (Città del Vaticano)

Elmo da Parata

Requisiti: Bottiglia di Vino (oggetto della missione principale)

Bottiglia di Vino (oggetto della missione principale) Luogo: Torre di Niccolò V

Usa la bottiglia di vino per aprire il murale nella torre, che conduce al sotterraneo. Ignora la scala a chiocciola che scende e sali invece verso l'alto, saltando tra i gradini rotti. Raggiungi la cima per trovare l'Elmo da Parata.

Statuetta di Venere

Requisiti: Risoluzione del mistero "Una Suora in Pericolo"

Risoluzione del mistero "Una Suora in Pericolo" Luogo: Torre Borgia

Dopo aver completato il mistero, entra nella stanza dell'interrogatorio in cima alla torre. Usa un piccone trovato nella stanza precedente per abbattere un muro di mattoni, rivelando la statuetta.

Xiphos Dorato

Requisiti: Nessuno

Nessuno Luogo: Cappella Sistina

All’ingresso della cappella, osserva i dipinti lungo il muro opposto alle scale. Trova il ritratto capovolto di un papa e giralo. Questo farà scorrere il dipinto, rivelando l'artefatto.

Specchio di Bronzo

Requisiti: Chiave delle Fogne (missione "Il Prete Pazzo")

Chiave delle Fogne (missione "Il Prete Pazzo") Luogo: Torre di Niccolò V

Durante la missione secondaria, usa la chiave per accedere alle fogne sotto la torre. Attraversa il ponte e usa un maglio trovato nelle fogne per abbattere un muro di pietra debole. Troverai lo specchio in fondo a un pozzo.

Corno da Bevuta

Requisiti: Risoluzione del mistero "Una Suora in Pericolo"

Risoluzione del mistero "Una Suora in Pericolo" Luogo: Giardino vicino a Via Di Belvedere

Dopo aver raccolto prove per il mistero, dirigiti verso i giardini. Trova una stanza di servizio con una cassaforte. Spegni la lampada verde accanto alla porta per rivelare il codice "7171". All'interno troverai il Corno da Bevuta.

Manufatti Perduti d’Africa (Giza)

Scultura Nok

Requisiti: Nessuno

Nessuno Luogo: Vicino al campo dei lavoratori

Dirigiti verso il muro meridionale e cerca un piccolo buco coperto da erba. Usa un accendino per bruciare l'erba e striscia attraverso il passaggio per trovare l'artefatto.

Maschera d’Avorio

Requisiti: Accendino

Accendino Luogo: Rovine del Tempio della Sfinge

Tra il tempio e la Sfinge, troverai un passaggio sotterraneo. Scendi i gradini e cerca un foro nella parete. Brucia la paglia e attraversa il passaggio per trovare la maschera.

Statuetta di Ba’al

Requisiti: Nessuno

Nessuno Luogo: Villaggio di Gizeh

Esplora il retro di un camion abbandonato nella parte meridionale del villaggio. Rimuovi una cassa di frutta per trovare un’altra cassa contenente l'artefatto.

Aduno Koro

Requisiti: Missione "Il Segreto della Regina Madre"

Missione "Il Segreto della Regina Madre" Luogo: Tomba di Khentkawes I

Durante la missione "Il Segreto della Regina Madre", usa la frusta per attraversare le piattaforme e raggiungere il livello superiore dell'ingresso della tomba. Qui troverai Aduno Koro.

Pugnale Jambiya

Requisiti: Missione "L’Idolo di Ra"

Missione "L’Idolo di Ra" Luogo: Sito di scavo del tempio

Salendo sulle impalcature nel tempio, raggiungi i livelli superiori per trovare il pugnale.

Manufatti Perduti d’Asia (Sukhothai)

Statua di Ganesha

Requisiti: Nessuno

Nessuno Luogo: Campo di Voss

Cerca un disegno di una tigre vicino al fiume e striscia sotto una piattaforma di legno per trovare la statua.

Fibbia in Bronzo

Requisiti: Nessuno

Nessuno Luogo: Sud-est della Capanna di Tongdang

Brucia una parete di paglia e immergiti sott'acqua per accedere a un edificio nascosto dove si trova l’artefatto.

Jue di Bronzo

Requisiti: Nessuno

Nessuno Luogo: Vicino all'Armeria Segreta

Brucia la paglia sul tetto di un edificio e usa la frusta per salire. L'artefatto si trova sul tetto.

Maschera Jomon

Requisiti: Nessuno

Nessuno Luogo: Wat Si Sawai

Durante la missione "Il Ragazzo Scomparso", brucia la paglia su una trave e risolvi il puzzle per accedere all'artefatto.

Umanoide di Giada