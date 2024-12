Indiana Jones e l'Antico Cerchio, la Guida Completa

In Indiana Jones e l’Antico Cerchio vestirete i panni dell’iconico archeologo avventuriero in una storia ricca di misteri, enigmi intricati e scontri intensi. Esplorando luoghi emblematici come il Vaticano e le montagne himalayane, il gioco fonde elementi di esplorazione e azione mentre Indiana affronta nemici e cerca artefatti storici carichi di segreti pericolosi.

Uno degli elementi centrali del gameplay è proprio l'esplorazione, e va da sé che il gioco sia ricco di collezionabili, ma anche di missioni secondarie e attività che potreste perdervi facilmente. Ecco perché abbiamo stilato per voi questa guida completa su Indiana Jones e l'Antico Cerchio in cui troverete suggerimenti, consigli e tante altre guide che vi torneranno sicuramente utili durante la vostra avventura.

Giacché questo articolo è in continuo aggiornamento vi invitiamo a salvarlo nei preferiti e visitarlo spesso, potreste trovare nuove guide aggiunte alla lista!

INDICE

Consigli utili per l'avventura

Evita il combattimento diretto (almeno all'inizio)

Indiana Jones è un esploratore, non un soldato. Per questo, affrontare frontalmente i nemici spesso si rivela controproducente: gli scontri possono attirare rinforzi o portare rapidamente al sovrannumero, mettendo Indy in una brutta situazione. Utilizzare la furtività per aggirare gli avversari, distrarli o trovare percorsi alternativi si dimostra quasi sempre una scelta più intelligente e permette di mantenere un ritmo costante nell’avventura, per lo meno nelle prime fasi del gioco; quando avrete reso il protagonista più forte tramite i libri abilità allora sarete pronti ad affrontare in nemici faccia a faccia.

Usa le armi da fuoco con parsimonia

Rimanendo in tema combattimenti, le armi da fuoco di Indy sono potenti, ma attirano molta attenzione, compromettendo strategie furtive e aumentando la difficoltà generale. Conservare le munizioni del revolver per situazioni disperate è fondamentale per mantenere un basso profilo e gestire con intelligenza le risorse a disposizione.

Sfrutta l’ambiente a tuo favore

Gli sviluppatori hanno curato ogni ambiente del gioco per renderlo una risorsa strategica per cui oggetti comuni come bottiglie, pietre o casse possono essere utilizzati per distrarre i nemici o creare percorsi alternativi. Ma non solo: esplorare attentamente ogni area e osservare i dettagli circostanti può trasformare una situazione pericolosa in un’opportunità, permettendo di trovare note, oggetti collezionabili o risorse.

Esplora con calma

Il mondo di gioco di Indiana Jones e l'Antico Cerchio è ricco di segreti, collezionabili e dettagli narrativi nascosti, per cui muoversi frettolosamente verso gli obiettivi principali, per quanto allettante, può farti perdere contenuti che arricchiscono l’esperienza complessiva. Spesso gli oggetti più preziosi o gli indizi fondamentali si trovano in luoghi poco evidenti, accessibili solo a chi si prende il tempo di curiosare in ogni angolo.

Cerca sempre percorsi alternativi

Indiana Jones e l’Antico Cerchio incoraggia un approccio creativo alla progressione: quando ti trovi di fronte a un ostacolo, considera che il gioco offre quasi sempre più di una soluzione. Che si tratti di arrampicarsi su un tetto, scivolare attraverso una finestra o scoprire un passaggio segreto, esplorare con attenzione può rivelare percorsi inaspettati.

Gli enigmi hanno sempre indizi vicini

I rompicapo sono una parte centrale del gameplay e rappresentano una sfida stimolante, ma raramente frustrante. Le soluzioni si trovano quasi sempre nelle vicinanze, integrate nell’ambiente. Documenti, mobili o dettagli architettonici possono nascondere indizi cruciali, per cui osservare attentamente e rivedere ogni elemento con calma ti aiuterà a superare anche gli enigmi più complessi.

Fotografa tutto ciò che puoi

La fotocamera di Indy - la quale si sblocca naturalmente durante la storia, nella Città del Vaticano - è uno strumento essenziale per la progressione del personaggio: scattare foto in punti specifici del gioco, ogni qual volta appare l'icona dedicata in cima allo schermo, consente di accumulare punti Avventura, utilizzabili per sbloccare abilità che semplificano le sfide future.

Tieni sempre una fonte di luce con te

Molti luoghi del gioco sono immersi nell’oscurità, soprattutto da Giza in poi, rendendo indispensabile l’uso di una torcia o di una candela. Questi strumenti non solo illuminano il percorso, ma rivelano dettagli nascosti come passaggi segreti o indizi fondamentali per risolvere enigmi. Una fonte di luce ben gestita migliora l’esplorazione e riduce il rischio di errori, soprattutto in situazioni critiche. Assicurati di non abbandonarla mai, posandola temporaneamente solo quando strettamente necessario.

Gestisci la stamina con attenzione

La stamina è una risorsa cruciale che influisce su ogni aspetto dell’avventura in Indiana Jones e l'Antico Cerchio, dalla scalata di pareti ripide al combattimento. Monitorare costantemente il livello di energia e ricaricarlo con consumabili, come frutta, è quindi essenziale per evitare di rimanere vulnerabili nei momenti critici.

Sii prudente anche sotto mentite spoglie

Indossare un travestimento (qui trovi la guida su come sbloccarli tutti) ti permette di accedere a zone altrimenti inaccessibili, ma non ti rende completamente invisibile: i nemici più esperti possono individuarti osservando comportamenti sospetti o interazioni inopportune. Muoviti con calma, evita oggetti di alto valore - o rubali senza farti vedere - e mantieni sempre un atteggiamento prudente. Questo approccio ti consente di sfruttare al meglio i travestimenti, garantendo un avanzamento sicuro e discreto.

Seguendo questi consigli, sarai pronto per immergerti nell’affascinante mondo di Indiana Jones e l’Antico Cerchio. Buona fortuna, avventuriero!