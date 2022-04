Intellivision Amico, la nuova console del popolare brand che conobbe gloria e fama nel corso degli anni ’70 e ’80, potrebbe non esistere più. Non è la prima volta che parliamo di Amico come un progetto che rischia di non vedere più la luce, ma l’ultima mossa di GameStop ha alimentato i dubbi in merito al futuro non solo del progetto ma anche della stessa azienda.

Come riportato da VGC, diversi giocatori che avevano prenotato la console si sono visti cancellare i loro pre-order. “A causa di una cancellazione da parte del venditore, non siamo in grado di soddisfare l’ordine, che verrà cancellato”, si legge nella mail che GameStop ha spedito a chiunque avesse effettuato le prenotazioni. Le testimonianze si moltiplicano: c’è chi ha ricevuto una comunicazione scritta e chi invece ha ricevuto addirittura delle chiamate. “Mi hanno chiamato oggi, dicendomi che mi daranno un rimborso”, ha dichiarato un utente dell’Intellivision Amico Club.

La storia di questa nuova console è decisamente affascinante. Annunciata nel 2018 in grande stile dall’ex CEO di Intellivision Tony Tallarico, la società ha rinviato per ben tre volte il lancio dell’hardware. Mentre però i giochi continuavano ad essere venduti sul sito ufficiale, però, l’azienda è stata a rischio fallimento, andando alla ricerca (che continua tutt’oggi) di un round di finanziamenti per poter sopravvivere. Della piattaforma, però, ancora nessuna traccia. Intellivision Amico è infatti ancora un prodotto misterioso ai più, con i produttori che si sono chiusi nel silenzio più totale, se escludiamo un unboxing video presentato a febbraio 2022.

Al momento la società ha tempo fino a luglio 2022 per evitare il fallimento e proseguire nella sua attività. I tempi per un lancio in grande stile della console sembrano però oramai ristretti e lo spettro di un addio al marchio comincia ad essere sempre più nell’aria. Questo metterebbe a rischio ulteriori progetti di una certa caratura, come il nuovo Earthworm Jim, studiato appositamente proprio per la piattaforma.