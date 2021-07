Joy-Con drift: Nintendo applica la soluzione di uno YouTuber da tempo

Ricordate il video dello YouTuber VK che aveva scoperto un metodo semplicissimo per evitare il fastidiosissimo Joy-Con drift? Pare che Nintendo, in realtà, applichi questa soluzione simile nei nuovi Joy-Con già da diverso tempo, da anni prima che il video venisse diffuso come confermano alcuni utenti in giro per internet, anche se i risultati non sembrano essere così soddisfacenti…

La notizia è arrivata con la diffusione dei nuovi Joy-Con a tema The Legend of Zelda: Skyward Sword HD Remaster. Alcuni utenti come @Mario_RPG_Fan su Twitter hanno smontato i controller per applicare la soluzione al Joy-Con drift citata più sopra, ossia l’inserimento di due sagome di cartone o di carta per aggiungere spessore e resistenza ai lati degli stick analogici, sotto la scocca di plastica. Dopo aver smontato il dispositivo, tuttavia, i giocatori si sono ritrovati una sorpresa.

A quanto pare nei nuovi controller sono già presenti due sagome di gommapiuma sotto la scocca, una soluzione che dovrebbe arginare ancora meglio il fastidioso Joy-Con drift. Lo YouTuber SpawnWaveMedia però ha notato che questa soluzione sembrerebbe antecedente al video di YouTube: i suoi Joy-Con di due anni fa già presentano le strisce di gommapiuma.

Also Nintendo seems to have been doing this for a little while now at least, my yellow Joycon from a couple years ago also has it pic.twitter.com/zmFSfU3gmn — Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) July 26, 2021

Un’altra YouTuber di nome Erica Griffin, tuttavia, ci tiene a precisare che anche lei era a conoscenza delle sagome di gommapiuma, affermando di averle notate già nel 2019. Inoltre, tale strisce di gommapiuma sarebbero presenti solo sul Joy-Con destro. La YouTuber ritiene anche che queste misure siano per niente efficaci come la soluzione di cartone trovata da VK e che, anzi, i suoi controller con le strisce di gommapiuma continuano a soffrire il Joy-Con drift. Purtroppo una soluzione definitiva al Joy-Con drift ancora non è stata trovata da Nintendo, probabilmente nemmeno per la revisione della sua console ibrida, la Switch OLED, in arrivo questo ottobre 2021.