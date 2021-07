Nintendo Switch: Joy-Con drift sistemato per sempre, ecco il video

È la piaga più grave da quando Nintendo Switch è arrivata sul mercato a marzo 2017: il Joy-Con drift. Chiunque possiede una console ibrida della grande N prima o poi è incappato in questo problema a dir poco fastidioso. Ancora dopo anni dal lancio della console, nessuno è riuscito a trovare un modo per sistemare in modo definitivo questa problematica, tranne uno youtuber che, proprio qualche istante fa ha caricato un video importantissimo sulla questione.

Lo youtuber conosciuto online come VK’s Channel sembra aver trovato un modo per aggiustare permanentemente il Joy-Con drift, e ha deciso di condividere il tutto con il mondo intero spiegando per filo e per segno come fare in un video. Vi sembrerà strano ma, stando a quanto viene detto dallo youtuber, per sistemare questo annoso problema non servono chissà quali attrezzi, ma un comunissimo foglio di carta.

Stando a quanto viene dichiarato nel video, la soluzione a questo male è aprire il Joy-Con e aggiungere un minuscolo pezzo di carta di circa 1 mm di spessore sotto l’involucro metallico dello stick. Il problema del drifting, infatti, è dato proprio dall’allentamento di componenti nello stick dei Joy-Con, ma basta aggiungere quel pezzetto di carta per permettere di far tornare la levetta analogica come se fosse appena uscita dalla scatola.

Il video che potete trovare poco qua sopra spiega nel dettaglio tutti i passaggi, passo dopo passo, per rendere la correzione il più semplice ed intuitiva possibile, soprattutto per coloro che non hanno mai aperto un Joy-Con e hanno paura di rovinare i componenti interni. Giunti a questo punto, non ci resta che vedere se quest metodo si rivelerà essere davvero il modo per risolvere per sempre questo problema che infesta i Joy-Con di tutti i possessori di Nintendo Switch.