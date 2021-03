Kingdom Hearts: realizza un gioco su Dreams, il risultato è pazzesco

Kingdom Hearts è una di quelle saghe che è rimasta impressa nei cuori di milioni di appassionati in tutto il mondo. Sebbene alcuni titoli siano molto frammentati, Tetsuya Nomura è riuscito a creare una storia tanto bella quanto articolata. Il terzo capitolo, uscito nel gennaio di due anni fa, ha concluso definitivamente la saga del Maestro Xehanort ma non ha chiuso la porta dell’intero brand annunciando già un quarto capitolo in lavorazione e in uscita prossimamente.

Questa ultima dichiarazione ha quindi diviso nettamente il pubblico, alcuni dei quali si sono sentiti un po’ presi in giro, anche perché lo stesso team di sviluppo inizialmente aveva affermato che il terzo avrebbe chiuso molte porte aperte ormai da diversi anni. Ma oggi non parleremo del franchise ma bensì di un utente che ha voluto ricreare su Dreams, l’esclusiva targata Sony che ha stupito negli ultimi anni, un gioco inedito su Kingdom Hearts chiamato Dive into Dreams.

Proprio in questi giorni il creatore ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube nel quale ha raccontato un anno di lavoro: da marzo dello scorso anno fino ad oggi. Il filmato, che vi lasceremo proprio qui di seguito, è a dir poco pazzesco. L’utente ha voluto riproporre lo stesso gameplay preso dai precedenti capitoli usciti per PS2 e crearci addirittura alcuni mondi Disney mai visti fino ad ora. Possiamo vedere infatti Moana (Oceania dalle nostre parti) oppure il più recente Soul uscito lo scorso dicembre.

Ambientato dopo Chain of Memories, Namine lo ha messo in un sonno profondo con l’obiettivo di ripristinare i suoi ricordi. Ma nei suoi sogni appare una ragazza misteriosa vestita di bianco che si connette in qualche modo con il suo IO interiore, cercando così aiuto. Nonostante la trama non proprio articolata, se siete appassionati di Kingdom Hearts e siete possessori di Dreams vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul proprio canale YouTube nel quale verranno riferiti aggiornamenti costanti.