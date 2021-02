Kingdom Hearts: ecco i requisiti di tutti i giochi in arrivo su PC

Come ben saprete, diverse settimane fa si è tenuto un evento dedicato ai prossimi titoli in uscita su Epic Game Store. Nonostante questo abbia avuto non pochi problemi a livello di stream, si è scoperto, attraverso un trailer dedicato, che tutta la saga di Kingdom Hearts è pronta ad approdare su PC a partire dal prossimo 30 marzo. Se quindi non avete avuto mai l’occasione di recuperare questa incredibile saga rimasta nel cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo, questa è l’occasione giusta per farlo. Epic Games proprio in questi giorni ha rivelato i requisiti di tutti i titoli a disposizione, andiamo a vederli quindi assieme.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

Requisiti Minimi e Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva)

Processore: Intel® Core™ i3-3210, AMD A8-7600

Memoria: 4 GB o superiore

Archiviazione: 60 GB o superiore

DirectX: Versione 12

Grafica: NVIDIA® GeForce® GT 730, AMD Radeon™ R7 240, 2GB di VRAM o superiore

Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva)

Processore: Intel® Core™ i5 3330 (3,0 GHz) 4 core/4 thread, AMD Ryzen™ 3 1200 (3,1 GHz) 4 core/4 thread

Memoria: Minimo 8 GB

Archiviazione: Minimo 35 GB

DirectX: Versione 12

Grafica: NVIDIA® GeForce® GTX 760 (2 GB di VRAM), AMD Radeon™ R7 260X (2 GB di VRAM)

Requisiti Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva)

Processore: Intel® Core™ i5 7500, AMD Ryzen™ 3 3100

Memoria: Minimo 8 GB

Archiviazione: Minimo 35 GB

DirectX: Versione 12

Grafica: NVIDIA® GeForce™ GTX 1070, AMD Radeon™ RX Vega 56

Kingdom Hearts 3 + DLC Re:Mind

Requisiti Minimi

SO: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva)

Processore: Intel® Core™ i5 3330 (3,0 GHz) 4 core/4 thread, AMD Ryzen™3 1200 (3,1 GHz) 4 core/4 thread

Memoria: 8 GB o superiore

Archiviazione: 75 GB o superiore

DirectX: Versione 11

Grafica: NVIDIA® GeForce® 760 (VRAM da 2 GB), AMD Radeon™ R7 260X (2GB di VRAM)

Requisiti Consigliati

SO: Windows 10 a 64 bit (versione 1909 o successiva)

Processore: Intel® Core™ i5 7500 (3,4 GHz) 4 core/4 thread, AMD Ryzen™3 3100 (3,1 GHz) 4 core/8 thread

Memoria: 8 GB o superiore

Archiviazione: 75 GB o superiore

DirectX: Versione 11

Grafica: NVIDIA® GeForce™ GTX 1070 (VRAM da 8 GB), AMD Radeon™ RX Vega 56 (8 GB di VRAM)

Kingdom Hearts Melody of Memory

Requisiti Minimi

SO: Windows® 8.1 / 10 a 64 bit

Processore: AMD A8-5500 / Intel® Celeron™ G1610

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 15 GB

Grafica: AMD Radeon™ R7 260X / NVIDIA® GeForce® GTX 750

Altro: 60 FPS a 1280×720

Requisiti Consigliati

SO: Windows® 8.1 / 10 a 64 bit

Processore: AMD A10-5700 / Intel® Core™ i3-3210

Memoria: 8 GB di RAM

Archiviazione: 15 GB

Grafica: AMD Radeon™ R9 270X / NVIDIA® GeForce® GTX 760

Altro: 60 FPS a 1920×1080

Manca ancora circa un mese dal rilascio ufficiale di tutti i capitoli di Kingdom Hearts su PC, ma grazie ad Epic Games ora potrete farvi una idea sui requisiti necessari. Il brand sicuramente è uno dei più amati dal pubblico, nonostante abbia fatto storcere il naso per la sua Lore davvero troppo frammentata. Il terzo capitolo conclude la saga del Maestro Xehanort ma non chiude definitivamente la storia, come ben sapranno gli appassionati Nomura ha già in mente di lanciare un ulteriore titolo nel corso del 2022.