La storica schermata di avvio di PlayStation ritorna su PS5

Sony sta celebrando il 30° anniversario di PlayStation con una serie di attività che includono video, oggetti dal collezione (fra i quali la celebre PS5 Pro a tema) e, da oggi, una serie di temi nostalgici per PS5.

Per un periodo limitato, i giocatori potranno personalizzare l'interfaccia della loro console con design ispirati alle generazioni precedenti di PlayStation, incluso un tema speciale realizzato per celebrare questo importante anniversario.

Questa volta non si dovrà sperare che la schermata di avvio di PlayStation vada oltre al primo logo.

L'iniziativa mira a rievocare ricordi e sensazioni legate alle prime esperienze con le console Sony,ma tra i temi disponibili, quello della PlayStation originale sembra già essere destinato a riscuotere particolare successo, grazie all'iconico suono di avvio che ha segnato un'epoca per moltissimi videogiocatori.

Oltre ai temi retro, Sony ha lanciato una vendita promozionale per l'anniversario, attiva fino al 20 dicembre sul PlayStation Store. L'azienda offre sconti su numerosi titoli, permettendo ai giocatori di celebrare questo traguardo ampliando la propria libreria di giochi.

La nostalgia gioca un ruolo chiave in questa celebrazione, riportando alla mente dei giocatori più adulti le emozioni vissute con i primi titoli PlayStation. Come ha dichiarato un portavoce Sony: "Volevamo permettere ai nostri fan di rivivere quelle sensazioni uniche, come accendere la console per giocare per la prima volta a Tomb Raider II o Tekken 3".

Questa iniziativa dimostra come PlayStation continui a valorizzare la propria eredità, mantenendo un legame con la sua base di utenti di lunga data pur guardando al futuro del gaming.