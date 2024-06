PS VR2 per PC, finalmente arriva l'adattatore ufficiale!

Sony Interactive Entertainment ha introdotto una novità significativa per gli appassionati di realtà virtuale: a partire dal 7 agosto, il visore PS VR2 sarà compatibile anche con i PC, grazie al rilascio di un adattatore ufficiale. Questo dispositivo, essenziale per connettere l'headset di PlayStation 5 ai computer, sarà venduto al prezzo di 59,99€. Sarà possibile acquistarlo attraverso il canale di vendita online PlayStation Direct o presso rivenditori selezionati. L'utilizzo dell'adattatore richiederà anche un cavo DisplayPort 1.4, venduto separatamente.

L'ampliamento della compatibilità del PS VR2 non solo offre nuove opportunità di gioco, ma anche requisiti tecnici aggiornati. Per sfruttare il visore su PC, gli utenti dovranno disporre di un sistema operativo Windows 10 64-bit o Windows 11 64-bit. I processori supportati includono Intel Core i5-7600 o AMD Ryzen 3 3100 (architettura Zen 2 o superiore). Per quanto riguarda la memoria, è necessario avere almeno 8 GB di RAM. La grafica è gestita da GPU come NVIDIA GeForce GTX 1650 o più recenti, o dai modelli AMD Radeon RX 5500XT in poi. Sony suggerisce, per performance ottimali, l'utilizzo di NVIDIA GeForce GTX 3060 o AMD Radeon RX 6600XT.

L'adattatore per PS VR2 offre agli utenti la possibilità di collegare facilmente il visore al proprio PC utilizzando il cavo DisplayPort 1.4. Una volta effettuato il collegamento, sarà necessario scaricare l'app PlayStation VR2 e l'app SteamVR da Steam. I giochi VR saranno acquistabili direttamente su Steam, con titoli di punta come Half-Life: Alyx. Tuttavia, è importante notare che alcune funzionalità presenti su PS5, come l'HDR, il feedback del visore, il tracciamento oculare, i grilletti adattivi e il feedback aptico (esclusa la vibrazione) non saranno disponibili quando si utilizza il visore su PC.

Nonostante queste limitazioni, alcune caratteristiche rimangono supportate nel passaggio a PC, come la grafica 4K (2000 x 2040 per occhio), un campo visivo di 110 gradi, il rilevamento tattile delle dita, la visuale trasparente, il foveated rendering (senza tracciamento oculare) e l'audio 3D nei giochi compatibili. Queste funzionalità assicurano un'esperienza immersiva, mantenendo un alto livello di qualità anche in assenza di alcune specifiche feature di PS5.