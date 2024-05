Le vendite delle console in Europa crollano del 47% ad aprile, mentre Fallout domina le classifiche

Nonostante l'arrivo di nuovi titoli, il totale delle vendite di videogiochi in Europa nel mese di aprile 2024 ha registrato un calo del 6.2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con un totale di 10.5 milioni di giochi venduti. È stato un mese difficile anche per le vendite di hardware (console), con un calo del 47% rispetto all'anno precedente.

In base ai dati GSD riportati da GamesIndustry, tutte e tre le principali console, infatti, hanno visto "un calo sostanziale" nelle vendite rispetto all'anno precedente: sono state vendute poco più di un milione di accessori e altri prodotti aggiuntivi, segnando una diminuzione del 17% rispetto al precedente anno. Tra gli accessori, il controller PS5 DualSense si è distinto come il più venduto, registrando un incremento dello 0.8% rispetto a marzo 2024.

Per quanto riguarda i videogiochi, il successo della serie TV di Amazon Prime dedicata a Fallout ha generato un significativo aumento nelle vendite dei giochi della serie in Europa ad aprile 2024. Fallout 4, infatti, si è affermato come il gioco più venduto del mese, seguito da altre edizioni della serie: Fallout 76 al settimo posto, Fallout: New Vegas al decimo e Fallout 3 al quattordicesimo.

EA Sports FC24 ha conquistato il secondo posto, superando di poco Helldivers 2, che occupa la terza posizione. Il mese ha visto anche un ottimo risultato per due giochi di Rockstar, con Grand Theft Auto V salito al quarto posto e Red Dead Redemption 2 rientrato nella top 10 al quinto posto.

Per quanto riguarda le novità, Stellar Blade ha debuttato al nono posto, TopSpin 2K25 al dodicesimo posto e No Rest For The Wicked al tredicesimo.

Come vengono elaborati i dati?

I dati digitali raccolti da GSD includono giochi venduti per mezzo di Steam, Xbox Live, PlayStation Network, e Nintendo Eshop da parte di importanti aziende come Activision Blizzard, Bandai Namco e molte altre. Tuttavia, marchi noti come Nintendo e 505 Games non partecipano al monitoraggio, così come alcuni studi minori. I dati fisici coprono giochi venduti in mercati selezionati quali Austria, Francia, Germania, e Regno Unito, fra gli altri. È importante notare che i dati non includono i mercati del Regno Unito, della Germania e di altri mercati europei più piccoli.

Le vendite di console coprono mercati come Belgio, Francia e Spagna, mentre i dati sulle vendite di accessori includono gli stessi mercati a eccezione della Svizzera. In generale, il monitoraggio di questa vasta gamma di prodotti fornisce un'importante visione d'insieme sullo stato dell'industria del gaming in Europa, nonostante le sfide incontrate nei vari segmenti del mercato.