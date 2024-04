Fallout fa il botto: 65 milioni di visual, la seconda più vista su Prime Video

La serie televisiva Fallout, trasmessa su Amazon Prime Video, ha conquistato un vasto pubblico in breve tempo, raccogliendo oltre 65 milioni di spettatori nel giro di sole due settimane dalla sua uscita. Questo straordinario risultato la colloca al secondo posto nella classifica dei programmi più seguiti sulla piattaforma, subito dopo il grande successo de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Secondo i dati forniti da Amazon, la popolarità di questa serie non si limita a un'unica fascia d'età ma spicca particolarmente tra gli spettatori dai 18 ai 34 anni. Inoltre, si evidenzia una significativa portata internazionale, con il 60% degli spettatori residenti al di fuori degli Stati Uniti, segnalando un forte interesse in aree come il Regno Unito, la Francia e il Brasile. Con tali numeri, Fallout non solo cattura l'attenzione del pubblico ma riceve anche lodi unanimi dalla critica, con punteggi eccellenti come il 94% su Rotten Tomatoes.

Il successo della serie era in qualche modo previsto, considerando la decisione di rinnovarla per una seconda stagione ancora prima che i dati di visualizzazione consacrassero il suo successo. Questo fenomeno non sorprende date le peculiarità di Fallout, che sta riscuotendo un successo straordinario grazie alla sua fedeltà alle atmosfere.

La serie non ha solo ottenuto grandi risultati in termini di visualizzazioni e apprezzamenti, ma ha anche avuto ripercussioni positive sull'intero universo di Fallout, stimolando un incremento nelle vendite dei videogiochi come Fallout 4, Fallout 76 e Fallout Shelter. La popolarità dello show starebbe persino influenzando le decisioni strategiche di Microsoft, che sembra stia valutando di accelerare lo sviluppo di Fallout 5.