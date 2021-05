Leggende Pokémon Arceus: annunciata a sorpresa la data di uscita!

In questi giorni stiamo assistendo a tutta una serie di annunci completamente a sorpresa. Dopo uno State of Play che andrà a mostrarci per la prima volta il gameplay dell’attesissimo Horizon Forbidden West, una diretta tutta incentrata sui prossimi giochi della storica saga di Dragon Quest e una live dedicata a Dying Light 2, quest’oggi scopriamo la data di uscita ufficiale del nuovo gioco Leggende Pokémon Arceus.

L’annuncio arriva a sorpresa direttamente dai canali ufficiali Pokémon, in un modo nuovo di presentarci informazioni di un progetto di prossima uscita legato allo storico brand con protagonisti le creature collezionabili. Nessun annuncio di una nuova trasmissione imminente, solo un nuovo artwork che ci mostra quella che è a tutti gli effetti la copertina ufficiale di Leggende Pokémon Arceus, l’annuncio dell’apertura dei pre-order e la data di uscita ufficiale del gioco.

Leggende Pokémon Arceus arriverà nei negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 28 gennaio 2022. Una data che va a confermare le promesse fatte da The Pokémon Company quando presentò il gioco, ovvero una finestra di lancio compresa nei primi mesi del 2022. Il titolo fu accolto in modo molto positivo dalla community, anche grazie a una serie di novità che gli appassionati stavano chiedendo a gran voce ormai da parecchi anni.

Al momento i canali ufficiali Pokémon non ci hanno svelato altro su Leggende Pokémon Arceus, ma ci aspettiamo che nel periodo delle fiere estive possa venire rilasciato un nuovo video che ci mostrerà qualcosa in più sul gioco attualmente in sviluppo presso il team di Game Freak, magari proprio durante un prossimo Pokémon Direct non troppo lontano dall’annuncio a sorpresa a cui abbiamo assistito con piacere quest’oggi.