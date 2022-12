Lo scorso febbraio erano emersi rumor e report che indicavano una possibile partnership tra LEGO e 2K per lo sviluppo di più videogiochi. A distanza di quasi un anno, ora, la partnership sembrerebbe essere confermata grazie a una mini figure comparsa online, già certificata dall’azienda danese.

La mini figure in questione mostra un personaggio LEGO con la maglia del Barcellona. In basso a destra è presente il logo di 2K. Questi due elementi grafici confermerebbero due importanti aspetti dei vecchi report. Il primo è che 2K sarebbe al lavoro su un videogioco calcistico con i mattoncini. Il secondo, invece, è la conferma diretta della partnership, che andrebbe a interrompere il vecchio sodalizio con Warner Bros, attualmente detentrice dei diritti dei videogiochi dei mattoncini.

Il gioco di calcio LEGO sarebbe solamente il primo di una lunga serie di progetti. Secondo le fonti di VGC, la testata che ha diffuso i report per prima, uno di questi dovrebbe essere un open world a tema racing, sviluppato da Virtuos Studios. Il titolo calcistico, invece, sarebbe nelle mani di SUMO Digital, già autori di diversi giochi tra cui lo spin-off di LittleBigPlanet.

La presenza della mini fugre nella pagina di certificazione del produttore potrebbe indicare un annuncio in dirittura d’arrivo. Con l’arrivo dei The Game Awards 2022, è molto probabile che 2K possa scegliere il palco della kermesse per poter svelare almeno il primo gioco in partnership con LEGO. Chiaramente al momento ci troviamo davanti a un’ipotesi ed è sempre bene prendere queste informazioni con le pinze. Restiamo in attesa di eventuali commenti da parte delle due aziende, che al momento hanno deciso di non rispondere interrogati da altre realtà editoriali. Continuate a seguire Game Division per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.