Possono i giochi a tema mattoncini essere ancora così gettonati dopo anni di presenza sul mercato? I primi dati di vendita di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker ci dicono di sì. Come riportato su Twitter, infatti, il nuovo gioco a tema Star Wars prodotto da TT Interactive e pubblicato da Warner Bros. Interactive Entertainment ha distrutto praticamente ogni record di vendita.

Il primo a diramare i dati di vendita è stato Benji-Sales, utente Twitter che da qualche anno divulga le principali statistiche e metriche dell’industria dei videogiochi. LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker è al momento uno dei titoli Steam più giocati in assoluto, con oltre 62.000 utenti raggiunti subito dopo il day one. “Il gioco ha letteralmente distrutto il record di giocatori in contemporanea per ogni titolo del franchise su Steam”, si legge nel tweet di Benji-Sales.

A prova di ciò, l’utente Twitter ha divulgato i dati dei vecchi giochi di Warner Bros e TT Interactive. Il confronto fa in effetti impressione: se l’ultima opera LEGO ambientata nell’universo di Star Wars ha raggiunto e superato i 60.000 utenti , gli altri titoli ambientati negli universi di Marvel, Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli faticavano addirittura a superare i 6.000 giocatori. Attualmente si tratta del lancio più grande di un gioco con i mattoncini danesi e potrebbe non essere una sorpresa, visto che la critica si è espressa in maniera molto positiva su questo “adattamento”.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga has CRUSHED the all-time concurrent players record for the Lego franchise on Steam

LEGO Top 5 All-Time Players Peak

• Skywalker Saga – 62,667

• Marvel Super Heroes- 5,953

• The Hobbit – 5,550

• Ninjago – 5,434

• Lord of the Rings – 5,045 pic.twitter.com/pxurhoFYqh

— Benji-Sales (@BenjiSales) April 5, 2022