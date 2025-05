LEGO Star Wars La Saga Skywalker è gratis ancora per pochissimo, ecco come scaricarlo

L'universo LEGO e quello di Star Wars si incontrano ancora una volta, questa volta con un'offerta che farà brillare gli occhi ai fan di entrambi i mondi. Epic Games Store ha deciso di celebrare il "May the 4th" (il giorno di Star Wars) con un regalo speciale che si estende fino al 5 maggio: LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker completamente gratuito per PC.

Un'opportunità imperdibile che trasforma la celebrazione della saga intergalattica in un momento perfetto per immergersi in un'avventura ludica che abbraccia tutti i nove film principali dell'epopea creata da George Lucas.

LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker rappresenta l'opera più ambiziosa e completa della collaborazione tra TT Games e Lucasfilm. A differenza dei precedenti titoli della serie, questo capitolo racchiude l'intera narrazione dei nove episodi principali della saga cinematografica: dalla minaccia fantasma fino all'ascesa di Skywalker, passando per l'impero che colpisce ancora e il risveglio della forza.

La vera rivoluzione di questo titolo risiede nella libertà concessa al giocatore. Non esiste un percorso prestabilito da seguire: è possibile iniziare da qualsiasi trilogia, che sia quella prequel, quella originale o quella più recente. Questa scelta di design permette ai fan di qualsiasi generazione di tuffarsi immediatamente nel proprio periodo preferito della saga, senza vincoli narrativi imposti.

Gli appassionati potranno esplorare ben 23 pianeti diversi dell'universo di Star Wars, ciascuno ricreato con la caratteristica estetica LEGO, ma con una fedeltà impressionante ai film originali. Dai deserti di Tatooine alle foreste di Endor, dalle città nelle nuvole di Bespin fino agli scenari glaciali di Hoth: ogni ambientazione è stata riprodotta con cura maniacale per i dettagli.

Il roster di personaggi giocabili è semplicemente mastodontico: oltre 300 figure iconiche dell'universo di Star Wars sono disponibili, ognuna con abilità uniche e caratteristiche distintive. Non mancano i grandi protagonisti come Luke, Leia, Han Solo, Rey e Kylo Ren, ma anche personaggi secondari che faranno la gioia dei fan più accaniti. In questa versione è incluso anche Obi-Wan Kenobi come personaggio bonus, aggiungendo ulteriore valore al già ricco pacchetto.

Il sistema di classi aggiunge profondità al gameplay: potrete impersonare Jedi, Eroi, adepti del Lato Oscuro, Cattivi iconici, Mercanti di rottami, Canaglie, Cacciatori di taglie, Droidi astromeccanici e Droidi Protocollari. Ogni classe offre un'esperienza di gioco distintiva, con meccaniche e abilità specifiche da potenziare nel corso dell'avventura.

Oltre all'esplorazione dei pianeti e alle missioni principali che ripercorrono gli eventi dei film, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker offre una varietà di attività collaterali che arricchiscono notevolmente l'esperienza. Gli scontri con i caccia spaziali rappresentano uno degli aspetti più divertenti del gameplay, permettendo ai giocatori di pilotare oltre 100 veicoli iconici della saga.

Dalle battaglie spaziali a bordo dell'X-Wing alla guida spericolata dello speeder di Luke su Tatooine, il gioco offre una varietà di esperienze di pilotaggio che rendono omaggio ai momenti più adrenalinici dei film. Non mancano poi i classici elementi di raccolta e costruzione tipici dei giochi LEGO, con mattoncini da collezionare e strutture da edificare.

Per chi desidera approfittare di questa offerta a tempo limitato, è sufficiente accedere all'Epic Games Store entro le 17:00 del 5 maggio e reclamare la propria copia gratuita.