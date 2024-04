L'era di The Sims è finita? Il suo rivale sembra batterlo su tutti i fronti, ecco quando uscirà

Krafton, la casa di sviluppo nota per i suoi titoli innovativi, sta lavorando a un nuovo progetto intitolato inZOI, destinato a competere direttamente il popolare gioco di simulazione di vita The Sims (per il quale stiamo attendendo novità sul quinto capitolo). Questo gioco promette di introdurre elementi unici nel genere, offrendo agli utenti un'esperienza di gioco profondamente immersiva e interattiva.

L'ultima aggiornamento da parte del team di sviluppo ha rivelato una serie di nuove caratteristiche che saranno presenti al lancio. Tra queste, troviamo veicoli personalizzabili, attività di gruppo, un sistema di karma, uno strumento di modifica della città, uno studio di registrazione integrato e una modalità foto. Se consideriamo che il gioco è ancora in fase di sviluppo, queste anticipazioni bastano già per suscitare l'interesse dei fan del genere.

Le caratteristiche di inZOI

Il direttore di inZOI, Hyungjin Kim, ha sottolineato l'importanza dell'introduzione delle automobili nel gioco, un elemento fortemente richiesto dalla community di The Sims. A differenza di quanto avviene in titoli come Grand Theft Auto, il sistema di guida in questo titolo è stato concepito tenendo presente la natura simulativa del gioco: seguendo le leggi del traffico, ma con la cautela di evitare potenziali incidenti. Tuttavia, il gioco offre la possibilità di ricorrere a salvataggi automatici per ripristinare il personaggio in caso di morte accidentale.

Le attività di gruppo rappresentano un'altra novità interessante, consentendo ai giocatori di intraprendere passeggiate, partecipare a serate di karaoke, visitare caffè e molto altro ancora insieme ai loro personaggi.

Un'innovazione importante è poi data dal sistema di karma/reputazione, che influisce sulle azioni compiute dal giocatore, sia in presenza di altri personaggi sia in solitudine. Per esempio, azioni negative come spingere qualcuno e rubare il suo portafoglio comporteranno conseguenze nell'ambito del karma, riflettendosi sullo sviluppo del gioco.

L'editor della città è un'altra caratteristica distintiva di inZOI, che permette agli utenti di modificare il clima, riprodurre video su YouTube sui billboard, personalizzare flora e fauna e gestire la pulizia delle strade, rendendo la città un vero e proprio personaggio giocabile.

In aggiunta, il gioco offrirà un Studio tool, pensato per chi desidera creare scenari, video e screenshot utilizzando una varietà di opzioni fotografiche realistiche, simulando diverse situazioni come reportage giornalistici o viaggi in aereo. Infine, Krafton sta sviluppando dei plugin per facilitare la creazione di mod attraverso l'Unreal Engine, con guide passo passo e strumenti dedicati che saranno resi disponibili al lancio.