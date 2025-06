Il mondo di Plagaride si arricchisce di una nuova minaccia che promette di mettere alla prova anche i giocatori più esperti di Elden Ring Nightreign *che potete acquistare su Amazon). FromSoftware ha introdotto silenziosamente i primi Sovrani dell'Oscurità Eterna, versioni estremamente potenziate dei Signori della Notte che rappresentano una sfida completamente diversa rispetto ai boss originali. L'arrivo di questi nemici è avvenuto senza alcun annuncio ufficiale che ne anticipasse l'arrivo, lasciando la community a scoprire autonomamente questa novità durante le sessioni di gioco.

La meccanica di rotazione settimanale caratterizza questo nuovo sistema di sfide avanzate. Attualmente è disponibile una versione potenziata di Adel che rimarrà accessibile fino al 25 giugno, dopodiché si passerà a un nuovo Signore della Notte. L'accesso a questi scontri richiede però un prerequisito fondamentale: aver già sconfitto la versione originale del rispettivo Signore della Notte.

FromSoftware ha chiarito attraverso un post sul blog che questi Sovrani dell'Oscurità Eterna non rappresentano semplicemente un aumento della difficoltà tradizionale. Si tratta di reinterpretazioni complete dei combattimenti che introducono nuove meccaniche e strategie, richiedendo ai giocatori di ripensare completamente il loro approccio tattico anche se hanno già familiarità con le versioni base degli stessi avversari.

L'introduzione dei Sovrani dell'Oscurità Eterna ha portato con sé un ecosistema di ricompense completamente nuovo. Sconfiggere questi boss potenziati garantisce l'ottenimento di Sigilli del Sovrano, una valuta speciale che può essere scambiata tramite un nuovo personaggio non giocante apparso nel gioco. Questo mercante offre Reliquie esclusive e altri oggetti di particolare valore che non sono ottenibili attraverso in altra maniera.

Il bonus di primo completamento aggiunge un ulteriore incentivo alla sfida, garantendo Sigilli del Sovrano aggiuntivi per la prima vittoria contro ciascun boss potenziato. Questo sistema premia sia la skill che la dedizione, incoraggiando i giocatori a confrontarsi con tutte le varianti disponibili piuttosto che concentrarsi su un singolo avversario.

Il nuovo personaggio non giocante non si limita però al solo commercio di ricompense. Una delle funzionalità più interessanti che offre riguarda la manipolazione diretta degli Eventi della Terra Mutevole, permettendo ai giocatori di attivare specifici eventi della mappa senza dover necessariamente sconfiggere tre Signori della Notte come richiesto dal sistema standard. Questa opzione, che richiede anch'essa il pagamento in Sigilli del Sovrano, offre un controllo strategico di Plagaride totalmente inedito.

Lo sviluppatore ha già confermato che il lavoro su versioni Sovrane di altri Signori della Notte è in corso. Tricephalos, Augure e tutti gli altri riceveranno tutti le loro controparti potenziate nel corso delle prossime settimane e mesi. Questa roadmap conferma quanto dichiarato da FromSoftware quando dichiarò di voler introdurre eventi a tempo per mantenere viva sia la sfida che l'interesse dei giocatori fino alla prima espansione.

L'arrivo improvviso di questi contenuti, senza alcuna anticipazione formale, rappresenta un approccio inusuale per FromSoftware. Molti giocatori hanno scoperto la presenza del Sovrano delle Fauci Spalancate solo dopo aver terminato le loro sessioni di gioco quotidiane, per poi ritrovarsi di fronte a questa sorpresa al login successivo.

La risposta della community, almeno per il momento, è stata entusiasta, con molti giocatori che hanno già iniziato a teorizzare sulle possibili meccaniche uniche di ciascun Sovrano e sulle strategie ottimali per affrontarli. Il requisito di aver già sconfitto le versioni originali garantisce che solo i giocatori più avanti con l'esperienza, possano accedere a questi contenuti, creando un tier di sfide atto a mantenere alta la longevità del gioco per la sua base di utenti più dedicata.