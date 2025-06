Cuffie gaming da non farti scappare assolutamente se cerchi un modello comodo, colorato e dallo stile kawaii. Le Logitech Zone Vibe 100 sono ora in offerta su Amazon a 75€ rispetto al prezzo di listino di 129€. Queste cuffie wireless over-ear vi offrono 18 ore di autonomia e tecnologia Bluetooth multipoint per passare facilmente tra dispositivi. Perfette per il lavoro e il tempo libero, sono compatibili con Teams, Zoom e Google Meet e dotate di microfono con cancellazione del rumore per chiamate cristalline.

Logitech Zone Vibe 100, kawaii, comode e colorate!

Le Logitech Zone Vibe 100 sono perfette per chi lavora in smart working o in ufficio e ha bisogno di cuffie versatili che garantiscano professionalità durante le videochiamate. Grazie alla compatibilità con Teams, Google Meet e Zoom e al microfono con cancellazione del rumore, vi permetteranno di partecipare a riunioni con audio cristallino eliminando i disturbi ambientali. Ideali anche per studenti che seguono lezioni online o professionisti che alternano lavoro e svago.

Le Logitech Zone Vibe 100 sono cuffie wireless over-ear progettate per il lavoro e il tempo libero. Dotate di altoparlanti da 40 mm, offrono un audio ricco con bassi corposi e alti nitidi. Il microfono integra tecnologie beamforming e DSP per una cattura vocale nitida eliminando i rumori di fondo. La connettività Bluetooth multipoint permette di passare facilmente tra dispositivi, mentre l'autonomia raggiunge le 18 ore per carica. Sono compatibili con Teams, Google Meet e Zoom. Con un prezzo scontato da €81 a €75, le Logitech Zone Vibe 100 rappresentano un'ottima scelta per chi cerca cuffie versatili e di qualità. La combinazione di audio professionale, microfono con cancellazione del rumore e lunga autonomia le rende ideali sia per videochiamate di lavoro che per l'intrattenimento. Vi consigliamo questo acquisto per la loro affidabilità e il rapporto qualità-prezzo vantaggioso.

