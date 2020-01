Little Town Hero: la nuova IP di Game Freak arriverà anche su PS4

Il 2019 di Game Freak non ha visto solamente l’uscita dell’ottava generazione Pokémon con i nuovi capitoli Spada e Scudo, ma circa un mese prima, lo studio di sviluppo con sede a Tokyo ha lanciato sul mercato la propria nuova IP Little Town Hero. Il gioco di ruolo a turni attualmente è disponibile solo su Nintendo Switch, ma stando a un nuovo annuncio da parte di Rainy Frog, il titolo arriverà molto presto anche in edizione fisica per PlayStation 4.

Attualmente questa versione è attesa per il 23 aprile per il mercato giapponese, ma NIS America ha dichiarato di avere dei piani per portare il gioco su console Sony anche in Nord America e in Europa, senza però specificare se il tutto andrà a combaciare con la data di rilascio giapponese o se in occidente Little Town Hero sbarcherà su PlayStation 4 in un secondo momento.

Little Town Hero mette i giocatori nei panni di un protagonista voglioso di uscire dal proprio villaggio per esplorare il mondo che si trova al di fuori di esso. Mentre un giorno si presenta un mostro nel villaggio, il giocatore dovrà ingegnarsi per sconfigge la minaccia in un combattimento a turni molto particolare, dove la fanno da padrona le idee e le strategie per avere la meglio sulle minacce.

NIS America non ha ancora rivelato ulteriori dettagli sulla versione PS4 del titolo di Game Freak, quindi non sappiamo se ci saranno dei nuovi contenuti extra al di fuori della ri-mappatura dei comandi per la versione PlayStation 4. Siete curiosi di provare il nuovo gioco dei creatori di Pokémon sulla console Sony?