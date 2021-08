Loot box: USA chiedono alle compagnie di rivedere il sistema per i minorenni

La questione loot box è sempre stata parecchio delicata, e ogni paese ha deciso di adottare soluzioni differenti per provare ad arginare alcuni problemi che sono stati causati proprio da questo sistema di ricompense inserite in alcuni dei videogiochi più di successo. Ora, gli Stati Uniti d’America hanno deciso di fare un importante passo in avanti, andando a spedire una lettera a tutte le compagnie videoludiche più importanti per proteggere i giocatori minorenni.

Queste lettere sono state mandate a una dozzina di importanti compagnie videoludiche tra le quali figurano anche colossi come: Blizzard, Epic Games, Microsoft, Nintendo, Sony e Riot Games. Il senatore Ed Markey, la rappresentante Kathy Castor e la rappresentante Lori Trahan hanno sollecitato i dirigenti a estendere i nuovi regolamenti sulle loot box in via di attuazione nel Regno Unito anche negli Stati Uniti d’America.

Le nuove regolamentazioni del Regno Unito, chiamate “Age Appropriate Design Code”, verranno implementate il prossimo mese, applicandosi a piattaforme social come Facebook e Instagram, nonché a videogiochi come Roblox e Minecraft. In particolare, le nuove regole obbligano le aziende a sviluppare i propri prodotti in modo da permettere di giocare senza rischio di spendere soldi reali ai minorenni, offrendo impostazioni e politiche sulla privacy più rigorose per i diversi gruppi di età.

La questione loot box è ancora molto calda e non è mai un argomento facile da trattare. In molti paesi, per esempio, questo genere di sistemi applicati ai videogiochi sono reputati come un vero e proprio gioco d’azzardo.