Luigi’s Mansion 3, venduta la metà delle copie distribuite nei negozi giapponesi

Luigi's Mansion 3 ha venduto 150.649 copie nei negozi giapponesi partendo dal secondo posto della classifica. Al primo c'è Persona 5 Royal.

Nella prima settimana di vendite Luigi’s Mansion 3 per Nintendo Switch ha venduto 163.607 copie nei negozi giapponesi partendo dal secondo posto della classifica. I dati sono stati forniti dalla rivista giapponese Dengeki che come ogni settimana aggiorna le classifiche dei giochi più venduti nella loro versione retail. Tradotto in termini percentuali, negli ultimi sette giorni è stato venduto circa il 55% delle copie distribuite per il lancio ai rivenditori giapponesi. Questi primi dati permettono un confronto molto generale con gli altri episodi della serie.

Partendo dal più recente, il remake Luigi’s Mansion per Nintendo 3DS pubblicato in Giappone nel novembre del 2018 aveva venduto 285.000 copie nella settimana del lancio per poi superare il traguardo del milione più avanti. Ricordiamo che al 30 settembre di quell’anno le varie versioni di Nintendo 3DS distribuite ai rivenditori in Giappone erano state quasi 25 milioni, mentre quelle di Nintendo Switch a un mese dall’uscita di Luigi’s Mansion 3 erano state circa dieci milioni.

Luigi’s Mansion 3 è invece riuscito a superare il numero di copie vendute nella prima settimana del primo capitolo per Nintendo GameCube che erano state 134.000. Anche in questo caso ci sono comunque delle precisazioni da fare perché il gioco non poteva contare su una base installata di console dato che fu uno dei titoli di lancio. Il secondo capitolo Luigi’s Mansion: Dark Moon per Nintendo 3DS aveva invece venduto 280.151 copie nella sua prima settimana di vendite.

Per quanto riguarda il resto della classifica retail giapponese dal 28 ottobre al 3 novembre, oltre al secondo posto di Luigi’s Mansion 3, in vetta troviamo Persona 5 Royal: la riedizione del titolo RPG di Atlus ha venduto 201.448 copie nello stesso periodo di tempo. Troviamo poi al terzo posto Ring Fit Adventure (51.143 copie), Call of Duty: Modern Warfare (37.905 copie) e al quinto posto Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (19.438 copie).