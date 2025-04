Marathon: mostrato il primo gameplay e rivelata la data d'uscita

Marathon, l'ambizioso nuovo progetto di Bungie, vedrà la luce il 23 settembre 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, e si allontana significativamente dall'eredità di Destiny 2 per abbracciare meccaniche di gioco e un'estetica visiva che puntano a distinguerlo nel panorama degli sparatutto online.

Il primo gameplay trailer rilasciato dallo studio americano rivela un'esperienza frenetica, basata su un modello extraction shooter immerso in un contesto fantascientifico dall'identità visiva marcata e originale.

La velocità di movimento dei personaggi è uno degli elementi che immediatamente salta all'occhio osservando le sequenze di gioco. Gli scontri a fuoco appaiono dinamici e rapidi, con un ritmo di azione che ricorda più i classici arena shooter che non l'approccio più posato di Destiny. I giocatori potranno scivolare sul terreno per evitare il fuoco nemico e concludere queste manovre evasive con potenti attacchi corpo a corpo, come mostrato in una sequenza dove un runner colpisce con un pugno devastante il volto dell'avversario.

Le meccaniche difensive sembrano rivestire un ruolo importante nel bilanciamento del gameplay. In diverse scene si possono notare i personaggi che dispiegano scudi energetici per proteggersi temporaneamente dal fuoco nemico, suggerendo un approccio tattico agli scontri dove il posizionamento e l'uso corretto delle coperture faranno la differenza tra la sopravvivenza e la sconfitta.

Ciò che distingue visivamente Marathon dalla massa di sparatutto competitivi è sicuramente la sua direzione artistica peculiare. Le ambientazioni mostrate nel trailer si discostano dalla tipica estetica fantascientifica per proporre scenari dal carattere unico, con palette cromatiche vivaci e design architettonici che sembrano fondere retro-futurismo e influenze avant-garde in un miscuglio visivamente stimolante.

La struttura del gameplay segue il modello degli extraction shooter, un sottogenere in rapida crescita di popolarità. I giocatori verranno inviati in missioni con l'obiettivo di raccogliere bottino prezioso e, soprattutto, riuscire a fuggire dalla zona operativa per considerare completata con successo l'incursione. Fallire l'estrazione significherà perdere tutto quanto accumulato, aggiungendo un elemento di tensione e rischio a ogni partita.

La cooperazione non sarà solo consigliata, ma essenziale per la sopravvivenza.

Il sistema di classi appare centrale nell'esperienza di gioco, con ogni tipologia di runner che offre equipaggiamenti e capacità distintive. In alcune sequenze si possono osservare abilità speciali come il lancio di sfere energetiche esplosive, suggerendo che ogni classe metterà a disposizione del team competenze uniche che, combinate efficacemente, potranno fare la differenza negli scontri più impegnativi.

Pur trattandosi fondamentalmente di uno sparatutto multiplayer competitivo, Bungie sembra intenzionata a mantenere una forte componente narrativa, elemento che ha sempre contraddistinto le produzioni dello studio. L'impressione è che Marathon sia progettato come piattaforma a lungo termine, con un supporto post-lancio che potrebbe estendersi per anni, seguendo la filosofia dei giochi live service che ha caratterizzato Destiny.

Considerando la data d'uscita ancora lontana, c'è da aspettarsi che nei prossimi mesi Bungie rilasci ulteriori dettagli sulle meccaniche di progressione, sulla struttura delle missioni e sull'integrazione tra narrativa ed esperienza multiplayer. Ciò che emerge chiaramente fin d'ora è la volontà dello studio di differenziarsi dalla concorrenza e dalla propria storia recente, proponendo un titolo che, pur rimanendo nel genere degli sparatutto online, cerca di portare un'identità distintiva sia nell'aspetto visivo che nelle dinamiche di gioco.