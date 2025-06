Il mondo dei videogiochi è ricco di segreti nascosti che attendono di essere scoperti dai fan più attenti, e Mario Kart World (acquistabile su Amazon) per Nintendo Switch 2 non fa eccezione. La community ha recentemente riportato alla luce un easter egg musicale che conferma come Nintendo continui a coltivare una tradizione lunga decenni. Si tratta della celebre "Totaka's Song", una melodia che da anni fa capolino nei titoli del colosso giapponese, questa volta celata nella schermata di selezione dei personaggi del nuovo racing game.

La scoperta è avvenuta quasi per caso, come spesso accade con i segreti meglio custoditi. L'utente Reddit charizardtelephone ha condiviso la sua esperienza: inizialmente aveva notato che Mario iniziava a canticchiare dopo essere rimasto inattivo nella schermata di selezione per un po' di tempo. Questo dettaglio gli ha fatto pensare che potessero esserci altre melodie nascoste nel gioco, specialmente considerando la presenza di Yoshi, personaggio storicamente legato a questo tipo di sorprese.

Per attivare l'easter egg è sufficiente navigare fino a Yoshi nella roster dei personaggi e lasciare che il dinosauro verde continui a ballonzolare per qualche istante. Dopo alcuni secondi di attesa, il personaggio inizierà a canticchiare una melodia familiare agli appassionati: proprio la Totaka's Song, che riecheggia le versioni già sentite in Mario Kart 8 quando i Yoshi rimanevano inattivi.

Dietro questo ricorrente omaggio musicale si cela la figura di Kazumi Totaka, leggendario compositore giapponese che ha contribuito a plasmare il panorama sonoro di Nintendo. La sua influenza si estende ben oltre la semplice composizione: Totaka è infatti anche la voce e i suoni caratteristici di Yoshi stesso. Questa doppia identità artistica spiega perché la melodia che porta il suo nome appaia così spesso in connessione con il dinosauro verde.

La Totaka's Song ha fatto la sua comparsa in una varietà impressionante di titoli Nintendo nel corso degli anni. Da Super Smash Bros. a Wii Sports, passando per Animal Crossing e Pikmin, questa melodia è diventata una sorta di firma nascosta che collega idealmente diverse generazioni di giochi. Ogni apparizione rappresenta un piccolo ponte tra passato e presente, un modo per i veterani del medium di riconoscere un filo conduttore familiare.

Il ritrovamento di questo easter egg in Mario Kart World assume un significato particolare considerando il momento storico in cui avviene. Il gioco sta attualmente superando le vendite fisiche in Giappone che The Legend of Zelda: Breath of the Wild aveva registrato al lancio di Switch originale, confermandosi come il primo grande successo commerciale della nuova console Nintendo.

L'inclusione della Totaka's Song in Mario Kart World dimostra come Nintendo continui a valorizzare le tradizioni che hanno reso unica la sua identità nel settore videoludico. Siamo sinceri: questi piccoli gesti di continuità assumono un valore particolare, creando un senso di appartenenza e complicità tra sviluppatori e community.

Mentre i fan continuano a esplorare tutti i segreti che Mario Kart World potrebbe nascondere (e siamo sicuro ce ne sono ancora tantissimi), l'attenzione si sposta già verso i prossimi titoli in arrivo per Nintendo Switch 2. Donkey Kong Bananza sarà il prossimo gioco a essere presentato in dettaglio durante un Nintendo Direct programmato per questa settimana, alimentando ulteriormente l'entusiasmo per la nuova generazione di console Nintendo.