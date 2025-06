La casa di videogiochi giapponese Nintendo ha rilasciato un aggiornamento correttivo per Mario Kart World (disponibile su Amazon). L'update, identificato come versione 1.1.1 e distribuito il 17 giugno 2025, interviene su diversi problemi tecnici che stavano compromettendo l'esperienza di gioco per molti utenti. Si tratta di un intervento necessario per stabilizzare un prodotto che, nonostante il successo commerciale, presentava alcune criticità nell'implementazione di funzionalità chiave.

Tra le problematiche più gravi risolte dall'aggiornamento spicca il malfunzionamento degli oggetti di gioco, che in alcune circostanze diventavano completamente inutilizzabili, compromettendo così uno degli elementi fondamentali del gameplay di Mario Kart. Gli sviluppatori hanno, inoltre, corretto un bug che rendeva i comandi non responsivi durante la selezione dei personaggi quando i giocatori tentavano di avviare la modalità Free Roam dalla relativa mappa di gioco.

Le criticità tecniche non si limitavano al gameplay attivo, ma si estendevano anche alle funzionalità di visualizzazione e condivisione. Il gioco infatti mostrava una tendenza preoccupante a chiudersi inaspettatamente durante la visione dei replay delle gare, privando i giocatori della possibilità di rivedere le proprie performance o quelle degli avversari. Un problema analogo affliggeva la modalità Online Play, dove arresti improvvisi del software interrompevano le sessioni di gioco multiplayer.

Problemi di connettività e precisione del sistema di ranking

L'aggiornamento ha posto rimedio anche a diverse anomalie che interessavano il sistema di classificazione online del gioco. Le fluttuazioni del rating venivano infatti visualizzate in modo errato sia nel Knockout Tour che nelle partite online standard, creando confusione tra i giocatori riguardo al proprio posizionamento nelle classifiche globali. Questo tipo di problematiche può avere un impatto significativo sull'esperienza competitiva, elemento centrale per la longevità di un titolo multiplayer.

Nintendo ha risolto inoltre le frequenti interruzioni di comunicazione che si verificavano quando i giocatori tentavano di unirsi agli amici già impegnati durante le sessioni online. Questi malfunzionamenti rappresentavano una barriera significativa per l'esperienza sociale del titolo, uno degli aspetti più apprezzati della serie Mario Kart.

Sul fronte del design dei tracciati, l'update ha corretto due problemi specifici legati alla geometria di alcuni circuiti. Nel circuito DK Spaceport, i piloti potevano attraversare impropriamente il muro posizionato prima della linea del traguardo, mentre nei tracciati Airship Fortress e Bowser's Castle si verificavano anomalie nel sistema di riposizionamento automatico durante le fasi di planata, lasciando talvolta i giocatori in posizioni errate dopo essere caduti dal percorso.