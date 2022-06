Il leak, alla fine, era vero: Mario + Rabbids Sparks of Hope uscirà realmente a fine anno, a circa un anno dall’annuncio ufficiale. Nel corso del Nintendo Direct Mini di oggi, infatti, Ubisoft ha annunciato la data di uscita del gioco. Data che era precedentemente trapelata nella notte, proprio a causa di un errore dello store, che aveva mandato online la pagina dedicata ai pre-order qualche ora prima.

Come svelato dallo store, Mario + Rabbids Sparks of Hope debutterà il 20 ottobre 2022. Il gioco sarà disponibile in due edizioni: la prima, classica, che includerà solamente il gioco, che però sarà affiancata dalla Gold Edition. I contenuti dell’edizione più costosa sono gli stessi che vi abbiamo raccontato questa mattina, ovvero un pass stagionale che include alcuni DLC davvero interessanti. Tra questi sono presenti nuove quest e nuovi eroi per il single player.

Oltre alla data di uscita, Ubisoft ha colto l’occasione al balzo per svelare un nuovo trailer del gioco. Il filmato è disponibile subito qui in basso e racchiude alcuni momenti di gameplay del gioco, insieme a delle sequenze in CGI e svela anche la presenza di Bowser. Il nuovo filmato ci annuncia non solo la data di uscita, ma anche l’apertura dei pre-order. Il gioco si può già prenotare fin da subito, al momento solamente sullo shop di Ubisoft, ma non è escluso che successivamente i pre-order si apriranno anche da altri retailer.

Al momento le informazioni terminano qui, ma domani Ubisoft ha annunciato una diretta speciale per celebrare il gioco. L’appuntamento è fissato per la giornata di domani, alle ore 18:00, dove verranno presentate alcune novità in merito al gioco. Non ci resta dunque che attendere ulteriori annunci in merito e aspettare l’arrivo della diretta di domani. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.