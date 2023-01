Altro giro altra corsa, stavolta prendendo in esame i migliori mazzi del pool 3 di Marvel Snap. Il popolare gioco di carte con protagonisti i mai troppo popolari super eroi Marvel ha un interessante sistema di progressione legato al livello collezionismo di ogni giocatore, cosa che progressivamente sblocca un numero sempre maggiore di carte.

Il pool 3 compare tra le carte a partire dal livello collezionista 486 in poi e contiene diverse carte molto interessanti, che potenziano in maniera davvero interessante alcuni archetipi già esistenti nei meta precedenti. Tutti i mazzi che abbiamo realizzato all’interno di questa guida sono stati pensati con questo strumento.

Andiamo a scoprire insieme quali sono i migliori mazzi del pool 3 di Marvel Snap e, in caso di necessità date un’occhiata alla nostra guida completa!

Mazzo Vanilla & Patriot

Il primo mazzo di cui andiamo a parlare oggi è uno dei più interessanti di tutto il meta di Marvel Snap e si basa su un concetto molto semplice: rendere particolarmente potenti le carte vanilla (ovvero quelle senza abilità attivabili o passive) attraverso l’utilizzo di Patriot.

Patriot, infatti, ha la capacità di potenziare di 2 punti tutti le carte vanilla; tale potenziamento non si applica soltanto a carte come Wasp o Shocker ma anche ai token che vengono creati da Squirrel Girl o da Brood. In questa maniera è possibile soverchiare facilmente il gioco dell’avversario

Il trucco per poter vincere con questo mazzo è far seguire alla giocata di Patriot una bella Mystique sul campo, così da poter copiare il +2 a tutte le carte del patriota. Mystique rappresenta tanto la seconda win condition quanto l’acceleratore per riuscire a vincere la partita.

Non mancano le carte di riserva: Magik permette di giocare un settimo turno, utile per giocare carte come Blue Marvel, Onslaught o Sera; tutte queste hanno la capacità di portarci a fare vantaggio punti di qualche tipo, così da recuperare la partita in caso di Patriot o Mystique abbattuti.

Lista carte mazzo Vanilla & Patriot

Wasp

Squirrel Girl

Misty Knight

Shocker

Mister Sinister

Brood

Patriot

Mystique

Blue Marvel

Magik

Sera

Onslaught

Mazzo Wong & Panther

Altro giro altra corsa, stavolta con un mazzo che basa il suo gameplan sull’appoggiare sul tavolo una combo piuttosto impressionante ovvero Wong + Black Panther + Arnim Zola. Cosa fa questa combo? Sostanzialmente crea un board praticamente ingestibile per l’avversario che si ritrova a fare i conti con tre pedine Black Panther di dimensioni notevolissime.

Wong permette di raddoppiare gli effetti on-reveal delle carte, Black Panther una volta che viene rivelata permette di raddoppiare il suo potere, Arnim Zola va giocato nella stessa corsia di BP e non farà altro che distruggerlo per creare delle sue copie in tutte le altre corsie. Un sostituto per pantera nera può essere rappresentato da White Tiger che crea pedine tigri di dimensioni gigantesche in giro per il board.

Per poter ottimizzare le condizioni necessarie alla vittoria con questo mazzo ci sono 4 carte da tenere in conto: Sunspot è una carta da giocare quanto prima per fare vantaggio per ogni energia tenuta mentre Iceman, Scorpion e Storm sono ottimi counter contro le mosse avversarie. Concludono il pacchetto chiusure alternative Doctor Doom e Odin, sinergici o con Wong o con Black Panther per destabilizzare definitivamente il board.

Lista carte mazzo Wong & Panther

Sunspot

Iceman

Scorpion

Ironheart

Wolfsbane

Storm

Wong

White Tiger

Black Panther

Doctor Doom

Arnim Zola

Odin

Mazzo Stasi Eroica

L’archetipo di cui parliamo oggi, in inglese, viene chiamato Floodgates e tale termine mutuato da Yu-Gi-Oh sta a significare la seguente strategia: tante carte con meccaniche che impediscono ai giocatori di giocare carte in completa libertà. L’archetipo esiste anche all’interno del pool 1 e del pool 2. Ma viene decisamente impreziosito da carte come Spider Man o da Doctor Doom.

Doctor Doom, nello specifico, funziona in maniera particolarmente sinergica con Ebony Maw grazie ai Doombots. Storm può essere utilizzata per in combinazione con Gamora il turno successivo per ottenere facilmente +12 punti in una specifica location. Spider-Man, nello specifico, ha un ottimo body con la caratteristica di non poter far giocare gli avversari in una data corsia durante il corso del turno successivo.

Questo mazzo non è semplicissimo da giocare, basandosi moltissimo sui mindgame e sul prevedere le mosse degli avversari. In ogni caso con il giusto expertise può offrire molto divertimento.

Lista carte mazzo Stasi Eroica

Iceman

Ebony Maw

Nightcrawler

Armor

Lizard

Cosmo

Storm

Spider Man

Jessica Jones

Gamora

Hobgoblin

Doctor Doom

Mazzo Hela Discard

Anche questo mazzo nasce sulle ceneri di un mazzo molto popolare in pool 2, solo che le carte del pool 3 sono in grado di far brillare ancora di più le caratteristiche degli eroi presenti qui dentro. Praticamente ogni carta del mazzo è basata sulla meccanica dello scartare carte, cosa che rende praticamente ogni pescata utile in un qualche modo.

La giocata conclusiva è solitamente Hela di sesto turno; Hela permette di rimettere in campo tutte le carte scartate durante il corso della partita e generalmente chiude qualsiasi tipo di partita, complice anche il body decente della maggioranza delle carte in gioco. America Chavez ha il compito di scremare la pescata, Sword Master è un ottimo esempio di engine per il discard e carte come Collen Wing o Lady Sif permettono di scartare in maniera selettiva pezzi della propria mano.

Lista carte Hela Discard

Blade

Morbius

Collen Wing

Swarm

Lady Sif

Lockjaw

Sword Master

Hell Cow

Dracula

Hela

Apocalypse

America Chavez

Mazzo Destroyercentrico

Arriviamo ora al mazzo più ignorante tra quelli proposti. Questo deck promette al giocatore poche cose ma lo fa con grande garbo: distruggere tutto, ad ogni costo. La strategia principale è quella di giocare, durante il sesto turno, Destroyer che con i suoi 15 punti potenza solitamente vince la sua corsia senza particolari problemi.

Per evitare di soffrire troppo il suo effetto collaterale entrano in gioco carte come Cosmo, Armor, Colossus o Professor X: tutte perfette per far bypassare tale problema. La chiusura alternativa è rappresentata da Spectrum, perfetta per potenziare in blocco tutto il resto delle carte presenti sul board nel giro di una singola giocata.

Non parliamo di un mazzo molto tecnico o interattivo, bensì di un mazzo con gli attributi che entra sul campo per farsi ricordare come quello un po’ scorretto. Preparatevi a far rosicare qualcuno!

Lista mazzo destroyercentrico