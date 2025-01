Marvel Snap è stato bloccato negli USA a causa di TikTok

Il popolare gioco di carte digitale Marvel Snap, è stato improvvisamente bloccato negli Stati Uniti, insieme alle altre app di proprietà di Bytedance come TikTok e Lemon8. Gli utenti americani si sono trovati impossibilitati ad accedere al gioco, ricevendo un messaggio che spiegava la situazione.

Il bloccoè una conseguenza dell'approvazione del "Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Apps Act" da parte del presidente Joe Biden. Questa legge mira a contrastare potenziali minacce di spionaggio da parte di potenze straniere, in particolare la Cina, attraverso le app e i social network.

Per chi non lo sapesse Marvel Snap è sviluppato da Nuverse, sussidiaria di Bytedance.

Ora, non è chiaro se la decisione di Biden abbia colpito non solo TikTok, come inizialmente sembrava, ma l'intera compagnia Bytedance e tutte le sue attività negli Stati Uniti, o se sia stata ByteDance a sospendere tutte le attività negli Stati Uniti come risposta alla mancanza di risposte all'ultimatum dato nella giornata di ieri.

Questa seconda ipotesi, spiegherebbe meglio come mai anche Marvel Snap, apparentemente non correlato, sia stato coinvolto nel blocco scattato nelle prime ore della giornata odierna.

Il messaggio mostrato agli utenti americani, non fa chiarezza in merito e, anzi, associa lo stop a Marvel Snap al ban subito da TikTok e recita: "Ci dispiace, ma in questo momento Marvel Snap non è disponibile. Negli Stati Uniti è stata eseguita una legge che bandisce Marvel Snap. Sfortunatamente, ciò significa che per adesso non potete usare Marvel Snap. Siate comunque certi che stiamo lavorando per ripristinare i nostri servizi negli Stati Uniti. Rimanete sintonizzati!"

Dopo una sentenza sfavorevole della Corte Suprema, l'unica possibilità per Bytedance di tornare operativa sul territorio americano sembra essere una proroga concessa dal neo Presidente Donald Trump. Questa potrebbe riaprire le trattative e potenzialmente portare a una risoluzione della situazione.

Nel frattempo, gli sviluppatori di Marvel Snap hanno assicurato a fonti interne che stanno lavorando per ripristinare il servizio negli Stati Uniti, lasciando intendere che si tratti di un blocco temporaneo, anche se non sono stati forniti dettagli sui tempi o le modalità di questa operazione.

Per quanto questa situazione non coinvolga direttamente noi utenti europei, e italiani (anzi, se giocate a Marvel Snap vi consigliamo di dare un occhio alle nostre guide ai mazzi migliori), il fatto che come riflesso di una decisione del genere, milioni di giocatori si siano trovati impossibilitati a fruire di un gioco per il quale hanno pagato acquisti in-game, oltre ad averci investito potenzialmente decine e decine di ore, fa riflettere nuovamente sull'effimera natura dei nostri acquisti al giorno d'oggi.