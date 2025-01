Marvel Snap torna online dopo il ban di TikTok, ma ora cerca un nuovo publisher

Marvel Snap, popolare gioco di carte a tema, per l'appunto, Marvel, è tornato online negli Stati Uniti dopo essere stato bloccato per circa 24 ore a causa delle restrizioni imposte a TikTok (anch'esso tornato online), ma ora lo studio sviluppatore Second Dinner ha annunciato di voler cambiare editore per evitare futuri problemi.

Il blocco temporaneo di TikTok negli USA ha avuto ripercussioni inaspettate, coinvolgendo anche Marvel Snap, pubblicato da Nuverse, sussidiaria di ByteDance (l'azienda proprietaria di TikTok). Mentre l'accesso a TikTok è stato ripristinato dopo 12 ore, il gioco è rimasto offline per altre 12 ore prima di tornare disponibile su PC (ma non ancora su smartphone).

In un comunicato insolitamente diretto, Second Dinner ha dichiarato:

"MARVEL SNAP è di nuovo online negli USA. Ma per assicurarci che questo NON accada MAI più, stiamo lavorando per internalizzare più servizi e collaborare con un nuovo editore". Lo studio ha aggiunto che "Questo è l'inizio di una nuova era per MARVEL SNAP".

La situazione rimane incerta, con il presidente Trump che ha annunciato su Truth Social che il ritorno di TikTok negli USA è solo un'estensione temporanea prima che le restrizioni entrino in vigore. Trump sta, infatti, cercando una "posizione di proprietà del 50%" per gli Stati Uniti in TikTok.

Se non verrà raggiunto un accordo, c'è la possibilità che TikTok e i servizi collegati come Marvel Snap possano scomparire di nuovo. Al momento, il gioco è funzionante ma gli acquisti in-app non sono ancora disponibili, anche se dovrebbero essere ripristinati a breve.

Insomma, questa vicenda evidenzia come le tensioni geopolitiche possano avere ripercussioni inaspettate sull'industria dei videogiochi. La decisione di Second Dinner di cambiare editore sottolinea, invece, l'importanza per gli sviluppatori di mantenere il controllo sulle proprie proprietà intellettuali e infrastrutture tecniche, per evitare di essere coinvolti in controversie esterne.