Marvel Snap è il nuovo e velocissimo gioco di carte basato sull’universo supereroistico più famoso al mondo arrivato sugli smartphone di tutto il mondo.

Grazie ad un gameplay super dinamico Marvel Snap promette ai giocatori di offrire divertimento e sorprese ad ogni passo, complice anche una notevole profondità tattico strategica. Come accade in giochi di questo tipo per potenziare il proprio mazzo e migliorare la propria esperienza di gioco è necessario utilizzare delle risorse definite valute. In Marvel Snap una di queste risorse è chiamata Oro e all’interno di questo articolo cercheremo di scoprire tutti i segreti su come ottenere oro gratuitamente in Marvel Snap.

Ottenere oro gratis tramite i premi del Pass Stagionale

Completare il pass stagionale ottenendo punti esperienza semplicemente giocando partite normali o classificate è una maniera molto smart per guadagnare oro. L’oro gratuito è sempre una delle possibili ricompense man mano che si avanza nel percorso.

Esistono due tipologie di pass stagionale disponibili al giocatore: quella gratuita e quella a pagamento; chiaramente il pass a pagamento offre ricompense più succose per i giocatori. Il pass a pagamento Invasione dei simbionti, ad esempio, se portato fino al livello 50 permette al giocatore di guadagnare oltre 300 unità d’oro.

Ottenere oro completando le Sfide Settimanali

La pagina delle missioni di Marvel Snap nasconde un piccolo segreto: una barra di progressione nella parte alta dello schermo. Tale barra di progressione è inframezzata da varie gemme che rappresentano delle milestone da soddisfare in termini di progressi. Basta toccare ognuna delle gemme per visualizzare a schermo le ricompense che si ottengono.

Queste ricompense possono essere crediti, punti esperienza relativi al pass stagionale e, molto banalmente, oro. Per avanzare all’interno della barra è necessario completare 5 sfide giornaliere, per un massimo di 25 sfide completate alla settimana.

Ottenere oro vincendo le partite classificate

Un modo sicuro (ma non alla portata di tutti) per guadagnare progressivamente più oro è quello di vincere le partite classificate in Marvel Snap.

Man mano che si sale nella scala delle classifiche in una determinata stagione si soddisfano requisiti che permettono al giocatore di ottenere varie ricompense.

Alcuni di questi traguardi permetteranno al giocatore di ottenere una notevole quantità di oro. Ad esempio arrivare al livello 90 durante la stagione dell’invasione dei simbionti permetterà al giocatore di mettere la mano su ben 500 unità d’oro.

Ottenere oro come ricompensa per il login

Come in ogni gioco mobile che si rispetti uno dei metodi più semplici per mettere mano risorse gratis è quello di effettuare il login ogni singolo giorno.

Basta accedere alla posta in arrivo ogni giorno per poter ottenere risorse di vario genere. L’entità dei premi che si possono ottenere attraverso il login è sempre diversa e dipende da molteplici fattori: gli eventi in corso, eventuali decisioni degli sviluppatori, anniversari e così via. Nel dubbio un salto nella posta in arrivo va sempre fatto per sapere come ottenere oro gratuitamente in Marvel Snap.